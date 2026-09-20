Villareal - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de septiembre de 2026.
El Villareal, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante Levante este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 2 - 4 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|15
| Permanencia
| Villarreal
| 5
| 6
|16
| Permanencia
| Levante
| 5
| 5
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Onces iniciales probables
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Pau Navarro, Renato Veiga, Alex Freeman, Sergi Cardona; Pape Gueye, Nicolas Pepe, Alberto Moleiro, Nathan Saliba; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez, Nacho Perez; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Oriol Rey; Roger Brugue, Thiago Fernandez, Ivan Romero.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-2
| Villarreal
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante