Villareal - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Villareal, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante Levante este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 2 - 4 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 15 6 4 Champions Atlético 13 6 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 15 Permanencia Villarreal 5 6 16 Permanencia Levante 5 5 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 6

Onces iniciales probables

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Pau Navarro, Renato Veiga, Alex Freeman, Sergi Cardona; Pape Gueye, Nicolas Pepe, Alberto Moleiro, Nathan Saliba; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez, Nacho Perez; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Oriol Rey; Roger Brugue, Thiago Fernandez, Ivan Romero.

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