Villareal - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de mayo de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante el Levante este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 65 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza, Alex Freeman; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Daniel Parejo; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.

LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Alan Matturro; Ivan Romero, Jon Olasagasti, Kervin Arriaga, Carlos Alvarez, Pablo Martinez, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Levante.