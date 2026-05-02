Villareal - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Villareal - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 2 mayo 2026 13:17
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Madrid, 2 de mayo de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante el Levante este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 65 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza, Alex Freeman; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Daniel Parejo; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.
LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Alan Matturro; Ivan Romero, Jon Olasagasti, Kervin Arriaga, Carlos Alvarez, Pablo Martinez, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal
12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante
23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla
13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe
04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante
21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo

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