Villareal - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 15 de agosto de 2025.
El Villareal, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Oviedo este viernes a las 21:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 2 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el CD Mirandes, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Yeremi Pino; Gerard Moreno, Etta Eyong.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Alberto Reina, Ilyas Chaira; Luka Ilic, Jose Salomon Rondon.
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|14/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Leganés
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
|03/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 3-1
| CD Mirandes
|15/06/2025
| LaLiga
| CD Mirandes
| 1-0
| Oviedo
|11/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 1-1
| Almeria
|07/06/2025
| LaLiga
| Almeria
| 1-2
| Oviedo
|01/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 2-1
| Cadiz