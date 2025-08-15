Villareal - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 15 de agosto de 2025.

El Villareal, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Oviedo este viernes a las 21:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 2 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el CD Mirandes, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Yeremi Pino; Gerard Moreno, Etta Eyong.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Alberto Reina, Ilyas Chaira; Luka Ilic, Jose Salomon Rondon.

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal 14/05/2025 LaLiga Villarreal 3-0 Leganés 10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal 03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Oviedo.