Villareal - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Rayo este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Thomas Partey, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pathe Ciss, Pedro Diaz; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Alvaro Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2025 LaLiga Rayo 0-1 Villarreal 18/12/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Rayo 28/04/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Rayo 24/09/2023 LaLiga Rayo 1-1 Villarreal 28/05/2023 LaLiga Rayo 2-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal 01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus

-Últimos Resultados del Rayo.