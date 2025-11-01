Villareal - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Villareal - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 1 noviembre 2025 13:17

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Rayo este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Thomas Partey, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pathe Ciss, Pedro Diaz; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Alvaro Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2025 LaLiga Rayo 0-1 Villarreal
18/12/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Rayo
28/04/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Rayo
24/09/2023 LaLiga Rayo 1-1 Villarreal
28/05/2023 LaLiga Rayo 2-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo
28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo

Contador

Contenido patrocinado