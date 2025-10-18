Villareal - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 18 de octubre de 2025.
El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Betis este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 15
| 8
|5
| Europa League
| Espanyol
| 15
| 9
|6
| Conference League
| Atlético
| 13
| 8
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan, Santi Comesana; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Natan, Marc Bartra, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Sofyan Amrabat, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/04/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Villarreal
|15/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|10/03/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-3
| Villarreal
|13/08/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|12/03/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao