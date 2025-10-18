Villareal - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 18 de octubre de 2025.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Betis este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 8 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Betis 15 8 5 Europa League Espanyol 15 9 6 Conference League Atlético 13 8 18 Descenso Real Oviedo 6 9 19 Descenso Real Sociedad 5 8 20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan, Santi Comesana; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Natan, Marc Bartra, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Sofyan Amrabat, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/04/2025 LaLiga Betis 1-2 Villarreal 15/12/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 10/03/2024 LaLiga Betis 2-3 Villarreal 13/08/2023 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 12/03/2023 LaLiga Villarreal 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal 01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Betis.