Villareal 1 - 2 Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 14 de septiembre de 2026.

El Villareal, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante Betis este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 3 como local contra Deportivo, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana, Nathan Saliba, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Nicolas Pepe.REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Isco, Pablo Fornals, Troy Parrott.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 13/04/2025 LaLiga Betis 1-2 Villarreal 15/12/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 10/03/2024 LaLiga Betis 2-3 Villarreal

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal 05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo 28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal 23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal 16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal

Últimos Resultados de Betis