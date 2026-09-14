Villareal 1 - 2 Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 14 septiembre 2026 22:53
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Madrid, 14 de septiembre de 2026.

El Villareal, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante Betis este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 3 como local contra Deportivo, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana, Nathan Saliba, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Nicolas Pepe.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Isco, Pablo Fornals, Troy Parrott.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
13/04/2025 LaLiga Betis 1-2 Villarreal
15/12/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
10/03/2024 LaLiga Betis 2-3 Villarreal

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions Lille 2-3 Betis
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis
21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad

90' +4 Gracias a un gran segundo tiempo, Real Betis ha logrado remontar y llevarse el triunfo.

90' +4 Gracias a un gran segundo tiempo, Real Betis ha logrado remontar y llevarse el triunfo.

90' +4 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +4 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +4 Posesión de balón: Villarreal: 62 %, Real Betis: 38 %.

90' +4 Posesión de balón: Villarreal: 62 %, Real Betis: 38 %.

90' +4 Giovani Lo Celso Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

90' +4 Giovani Lo Celso Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

90' +3 Villarreal intenta crear peligro.

90' +3 Villarreal intenta crear peligro.

90' +3 Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

90' +3 Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

90' +3 Giovani Lo Celso alivia la presión con un despeje.

90' +3 Giovani Lo Celso alivia la presión con un despeje.

90' +3 Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

90' +3 Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

90' +3 El árbitro pita tiro libre a Georges Mikautadze (Villarreal) por zancadillear a Giovani Lo Celso.

90' +3 El árbitro pita tiro libre a Georges Mikautadze (Villarreal) por zancadillear a Giovani Lo Celso.

90' +2 Giovani Lo Celso alivia la presión con un despeje.

90' +2 Giovani Lo Celso alivia la presión con un despeje.

90' +2 Villarreal intenta crear peligro.

90' +2 Villarreal intenta crear peligro.

90' +2 Villarreal tiene el control del balón.

90' +2 Villarreal tiene el control del balón.

90' +2 Tani Oluwaseyi alivia la presión con un despeje.

90' +2 Tani Oluwaseyi alivia la presión con un despeje.

90' +1 Real Betis inicia un contraataque.

90' +1 Real Betis inicia un contraataque.

90' +1 Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

90' +1 Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

90' +1 Villarreal intenta crear peligro.

90' +1 Villarreal intenta crear peligro.

90' +1 Pau Navarro se impone a Nelson Deossa en un duelo aéreo.

90' +1 Pau Navarro se impone a Nelson Deossa en un duelo aéreo.

86' ¡Parada crucial del Peter Gulacsi!

86' ¡Parada crucial del Peter Gulacsi!

90' +1 Saque de portería para Real Betis.

90' +1 Saque de portería para Real Betis.

90' El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

90' El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

90' Villarreal intenta crear peligro.

90' Villarreal intenta crear peligro.

90' Posesión de balón: Villarreal: 61 %, Real Betis: 39 %.

90' Posesión de balón: Villarreal: 61 %, Real Betis: 39 %.

90' Villarreal tiene el control del balón.

90' Villarreal tiene el control del balón.

90' Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

90' Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

89' Real Betis intenta crear peligro.

89' Real Betis intenta crear peligro.

89' Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

89' Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

89' Villarreal intenta crear peligro.

89' Villarreal intenta crear peligro.

89' El árbitro pita tiro libre a Antony (Real Betis) por zancadillear a Ayoze Pérez.

89' El árbitro pita tiro libre a Antony (Real Betis) por zancadillear a Ayoze Pérez.

89' Villarreal intenta crear peligro.

89' Villarreal intenta crear peligro.

88' Saque de portería para Villarreal.

88' Saque de portería para Villarreal.

88' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

88' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

88' Alberto Moleiro alivia la presión con un despeje.

88' Alberto Moleiro alivia la presión con un despeje.

88' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

88' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

88' ¡Parada crucial del Peter Gulacsi!

88' ¡Parada crucial del Peter Gulacsi!

88' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Héctor Bellerín debería haber anotado desde esa posición.

88' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Héctor Bellerín debería haber anotado desde esa posición.

88' Buen disparo de Héctor Bellerín que va a puerta, pero detiene el portero.

88' Buen disparo de Héctor Bellerín que va a puerta, pero detiene el portero.

88' Real Betis intenta crear peligro.

88' Real Betis intenta crear peligro.

87' Real Betis tiene el control del balón.

87' Real Betis tiene el control del balón.

87' Villarreal intenta crear peligro.

87' Villarreal intenta crear peligro.

87' Francisco García es penalizado por empujar a Alex Freeman

87' Francisco García es penalizado por empujar a Alex Freeman

87' Villarreal intenta crear peligro.

87' Villarreal intenta crear peligro.

87' Villarreal tiene el control del balón.

87' Villarreal tiene el control del balón.

87' Carlos Romero rechaza con éxito el disparo.

87' Carlos Romero rechaza con éxito el disparo.

87' Un remate de Antony es rechazado.

87' Un remate de Antony es rechazado.

86' Real Betis intenta crear peligro.

86' Real Betis intenta crear peligro.

86' Dani Ceballos hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

86' Dani Ceballos hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

86' Nelson Deossa dispara desde fuera del área, pero Peter Gulacsi logra controlar el balón.

86' Nelson Deossa dispara desde fuera del área, pero Peter Gulacsi logra controlar el balón.

86' Real Betis intenta crear peligro.

86' Real Betis intenta crear peligro.

86' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

86' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

86' Tani Oluwaseyi alivia la presión con un despeje.

86' Tani Oluwaseyi alivia la presión con un despeje.

85' Real Betis tiene el control del balón.

85' Real Betis tiene el control del balón.

85' Francisco García alivia la presión con un despeje.

85' Francisco García alivia la presión con un despeje.

85' Villarreal intenta crear peligro.

85' Villarreal intenta crear peligro.

85' Saque de portería para Villarreal.

85' Saque de portería para Villarreal.

85' Posesión de balón: Villarreal: 61 %, Real Betis: 39 %.

85' Posesión de balón: Villarreal: 61 %, Real Betis: 39 %.

85' Nelson Deossa (Real Betis) hace un disparo que va desviado.

85' Nelson Deossa (Real Betis) hace un disparo que va desviado.

84' Real Betis intenta crear peligro.

84' Real Betis intenta crear peligro.

84' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

84' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

84' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

84' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

84' El colegiado amonesta a Renato Veiga por conducta antideportiva.

84' El colegiado amonesta a Renato Veiga por conducta antideportiva.

84' Cambio táctico. Juan Hernández es sustituido por Giovani Lo Celso.

84' Cambio táctico. Juan Hernández es sustituido por Giovani Lo Celso.

83' Cambio táctico. Pablo Fornals es sustituido por Facundo Bernal.

83' Cambio táctico. Pablo Fornals es sustituido por Facundo Bernal.

83' Dani Ceballos alivia la presión con un despeje.

83' Dani Ceballos alivia la presión con un despeje.

83' Villarreal intenta crear peligro.

83' Villarreal intenta crear peligro.

82' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

82' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

82' Villarreal intenta crear peligro.

82' Villarreal intenta crear peligro.

82' Tani Oluwaseyi alivia la presión con un despeje.

82' Tani Oluwaseyi alivia la presión con un despeje.

82' Natan alivia la presión con un despeje.

82' Natan alivia la presión con un despeje.

82' Villarreal intenta crear peligro.

82' Villarreal intenta crear peligro.

82' Alvaro Valles alivia la presión con un despeje.

82' Alvaro Valles alivia la presión con un despeje.

82' Villarreal intenta crear peligro.

82' Villarreal intenta crear peligro.

82' Villarreal tiene el control del balón.

82' Villarreal tiene el control del balón.

82' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

82' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

82' Real Betis intenta crear peligro.

82' Real Betis intenta crear peligro.

82' Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

82' Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

82' Villarreal intenta crear peligro.

82' Villarreal intenta crear peligro.

81' Natan alivia la presión con un despeje.

81' Natan alivia la presión con un despeje.

81' Villarreal intenta crear peligro.

81' Villarreal intenta crear peligro.

81' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

81' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

80' Villarreal intenta crear peligro.

80' Villarreal intenta crear peligro.

80' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Real Betis: 40 %.

80' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Real Betis: 40 %.

80' El árbitro pita tiro libre a Dani Ceballos (Real Betis) por zancadillear a Nathan Saliba.

80' El árbitro pita tiro libre a Dani Ceballos (Real Betis) por zancadillear a Nathan Saliba.

80' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

80' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

79' Real Betis intenta crear peligro.

79' Real Betis intenta crear peligro.

79' Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

79' Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

79' Alberto Moleiro (Villarreal) saca el córner desde la derecha.

79' Alberto Moleiro (Villarreal) saca el córner desde la derecha.

79' Marc Bartra rechaza con éxito el disparo.

79' Marc Bartra rechaza con éxito el disparo.

79' Un remate de Alberto Moleiro es rechazado.

79' Un remate de Alberto Moleiro es rechazado.

79' Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

79' Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

78' Villarreal intenta crear peligro.

78' Villarreal intenta crear peligro.

78' Saque de portería para Villarreal.

78' Saque de portería para Villarreal.

78' Juan Hernández (Real Betis) hace un disparo que va desviado.

78' Juan Hernández (Real Betis) hace un disparo que va desviado.

78' Real Betis inicia un contraataque.

78' Real Betis inicia un contraataque.

78' Dani Ceballos alivia la presión con un despeje.

78' Dani Ceballos alivia la presión con un despeje.

77' Villarreal intenta crear peligro.

77' Villarreal intenta crear peligro.

77' Natan alivia la presión con un despeje.

77' Natan alivia la presión con un despeje.

77' Villarreal intenta crear peligro.

77' Villarreal intenta crear peligro.

77' Villarreal tiene el control del balón.

77' Villarreal tiene el control del balón.

77' ¡Parada crucial del Peter Gulacsi!

77' ¡Parada crucial del Peter Gulacsi!

77' Buen disparo de Antony que va a puerta, pero detiene el portero.

77' Buen disparo de Antony que va a puerta, pero detiene el portero.

77' Real Betis inicia un contraataque.

77' Real Betis inicia un contraataque.

77' Dani Ceballos alivia la presión con un despeje.

77' Dani Ceballos alivia la presión con un despeje.

76' Villarreal intenta crear peligro.

76' Villarreal intenta crear peligro.

76' Cambio táctico. Nicolas Pepe es sustituido por Ayoze Pérez.

76' Cambio táctico. Nicolas Pepe es sustituido por Ayoze Pérez.

76' Cambio táctico. Santiago Mourino es sustituido por Alex Freeman.

76' Cambio táctico. Santiago Mourino es sustituido por Alex Freeman.

76' Marc Roca es penalizado por empujar a Santi Comesana

76' Marc Roca es penalizado por empujar a Santi Comesana

75' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

75' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

75' El árbitro pita tiro libre a Alberto Moleiro (Villarreal) por zancadillear a Dani Ceballos.

75' El árbitro pita tiro libre a Alberto Moleiro (Villarreal) por zancadillear a Dani Ceballos.

75' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje.

75' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje.

75' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Real Betis: 40 %.

75' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Real Betis: 40 %.

75' Villarreal intenta crear peligro.

75' Villarreal intenta crear peligro.

75' Villarreal tiene el control del balón.

75' Villarreal tiene el control del balón.

74' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

74' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

74' Real Betis tiene el control del balón.

74' Real Betis tiene el control del balón.

74' Villarreal intenta crear peligro.

74' Villarreal intenta crear peligro.

74' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

74' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

74' Pablo Fornals alivia la presión con un despeje.

74' Pablo Fornals alivia la presión con un despeje.

74' Villarreal intenta crear peligro.

74' Villarreal intenta crear peligro.

73' Villarreal tiene el control del balón.

73' Villarreal tiene el control del balón.

73' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

73' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

73' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

73' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

73' Real Betis intenta crear peligro.

73' Real Betis intenta crear peligro.

72' Real Betis tiene el control del balón.

72' Real Betis tiene el control del balón.

72' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

72' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

72' Real Betis intenta crear peligro.

72' Real Betis intenta crear peligro.

72' Marc Roca hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Marc Roca hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Villarreal intenta crear peligro.

72' Villarreal intenta crear peligro.

71' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

71' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

71' Villarreal intenta crear peligro.

71' Villarreal intenta crear peligro.

71' Mano de Pablo Fornals.

71' Mano de Pablo Fornals.

70' Santiago Mourino hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

70' Santiago Mourino hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

70' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

70' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

70' Posesión de balón: Villarreal: 61 %, Real Betis: 39 %.

70' Posesión de balón: Villarreal: 61 %, Real Betis: 39 %.

70' Buen disparo de Nelson Deossa que va a puerta, pero detiene el portero.

70' Buen disparo de Nelson Deossa que va a puerta, pero detiene el portero.

70' Real Betis intenta crear peligro.

70' Real Betis intenta crear peligro.

69' Santi Comesana (Villarreal) va demasiado lejos y derriba a Marc Roca.

69' Santi Comesana (Villarreal) va demasiado lejos y derriba a Marc Roca.

69' Real Betis intenta crear peligro.

69' Real Betis intenta crear peligro.

69' Real Betis tiene el control del balón.

69' Real Betis tiene el control del balón.

69' Pablo Fornals alivia la presión con un despeje.

69' Pablo Fornals alivia la presión con un despeje.

69' Francisco García alivia la presión con un despeje.

69' Francisco García alivia la presión con un despeje.

69' Villarreal intenta crear peligro.

69' Villarreal intenta crear peligro.

68' Villarreal tiene el control del balón.

68' Villarreal tiene el control del balón.

68' Centro de Nelson Deossa Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

68' Centro de Nelson Deossa Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

68' Real Betis inicia un contraataque.

68' Real Betis inicia un contraataque.

68' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

68' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

68' Villarreal intenta crear peligro.

68' Villarreal intenta crear peligro.

68' Villarreal tiene el control del balón.

68' Villarreal tiene el control del balón.

68' Buen disparo de Antony que va a puerta, pero detiene el portero.

68' Buen disparo de Antony que va a puerta, pero detiene el portero.

67' Real Betis intenta crear peligro.

67' Real Betis intenta crear peligro.

67' Villarreal intenta crear peligro.

67' Villarreal intenta crear peligro.

67' Villarreal tiene el control del balón.

67' Villarreal tiene el control del balón.

67' Cambio táctico. Abdessamad Ezzalzouli es sustituido por Antony.

67' Cambio táctico. Abdessamad Ezzalzouli es sustituido por Antony.

66' Cambio táctico. Rodrigo Riquelme es sustituido por Nelson Deossa.

66' Cambio táctico. Rodrigo Riquelme es sustituido por Nelson Deossa.

66' Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis) va demasiado lejos y derriba a Santiago Mourino.

66' Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis) va demasiado lejos y derriba a Santiago Mourino.

66' Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

66' Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

66' Villarreal intenta crear peligro.

66' Villarreal intenta crear peligro.

65' Natan alivia la presión con un despeje.

65' Natan alivia la presión con un despeje.

65' Villarreal intenta crear peligro.

65' Villarreal intenta crear peligro.

65' Posesión de balón: Villarreal: 61 %, Real Betis: 39 %.

65' Posesión de balón: Villarreal: 61 %, Real Betis: 39 %.

65' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

65' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

65' Real Betis intenta crear peligro.

65' Real Betis intenta crear peligro.

65' Real Betis tiene el control del balón.

65' Real Betis tiene el control del balón.

65' Buen disparo de Georges Mikautadze que va a puerta, pero detiene el portero.

65' Buen disparo de Georges Mikautadze que va a puerta, pero detiene el portero.

64' Villarreal intenta crear peligro.

64' Villarreal intenta crear peligro.

64' Tani Oluwaseyi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

64' Tani Oluwaseyi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

64' Real Betis intenta crear peligro.

64' Real Betis intenta crear peligro.

64' Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

64' Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

64' Alberto Moleiro saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

64' Alberto Moleiro saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

64' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje.

64' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje.

63' Villarreal intenta crear peligro.

63' Villarreal intenta crear peligro.

63' Nathan Saliba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

63' Nathan Saliba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

63' Real Betis intenta crear peligro.

63' Real Betis intenta crear peligro.

63' Real Betis tiene el control del balón.

63' Real Betis tiene el control del balón.

63' Villarreal intenta crear peligro.

63' Villarreal intenta crear peligro.

62' Nathan Saliba alivia la presión con un despeje.

62' Nathan Saliba alivia la presión con un despeje.

62' Centro de Nicolas Pepe Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

62' Centro de Nicolas Pepe Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

62' Villarreal intenta crear peligro.

62' Villarreal intenta crear peligro.

62' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

62' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

62' Cambio táctico. Gerard Moreno es sustituido por Tani Oluwaseyi.

62' Cambio táctico. Gerard Moreno es sustituido por Tani Oluwaseyi.

61' Real Betis intenta crear peligro.

61' Real Betis intenta crear peligro.

60' Santi Comesana (Villarreal) va demasiado lejos y derriba a Dani Ceballos.

60' Santi Comesana (Villarreal) va demasiado lejos y derriba a Dani Ceballos.

60' Dani Ceballos alivia la presión con un despeje.

60' Dani Ceballos alivia la presión con un despeje.

60' Nicolas Pepe alivia la presión con un despeje.

60' Nicolas Pepe alivia la presión con un despeje.

60' Real Betis tiene el control del balón.

60' Real Betis tiene el control del balón.

60' Villarreal intenta crear peligro.

60' Villarreal intenta crear peligro.

60' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Real Betis: 40 %.

60' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Real Betis: 40 %.

60' La asistencia al partido de hoy es de 18267 espectadores.

60' La asistencia al partido de hoy es de 18267 espectadores.

59' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

59' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

59' Real Betis intenta crear peligro.

59' Real Betis intenta crear peligro.

59' Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

59' Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

59' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

59' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

59' Real Betis intenta crear peligro.

59' Real Betis intenta crear peligro.

58' Dani Ceballos alivia la presión con un despeje.

58' Dani Ceballos alivia la presión con un despeje.

58' Villarreal intenta crear peligro.

58' Villarreal intenta crear peligro.

58' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

58' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

58' Saque de portería para Real Betis.

58' Saque de portería para Real Betis.

57' Carlos Romero (Villarreal) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

57' Carlos Romero (Villarreal) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

57' Villarreal intenta crear peligro.

57' Villarreal intenta crear peligro.

57' Saque de portería para Villarreal.

57' Saque de portería para Villarreal.

57' Cambio táctico. Isco es sustituido por Dani Ceballos.

57' Cambio táctico. Isco es sustituido por Dani Ceballos.

56' ¡Parada crucial del Peter Gulacsi!

56' ¡Parada crucial del Peter Gulacsi!

56' Buen disparo de Juan Hernández que va a puerta, pero detiene el portero.

56' Buen disparo de Juan Hernández que va a puerta, pero detiene el portero.

56' Centro de Abdessamad Ezzalzouli Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

56' Centro de Abdessamad Ezzalzouli Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

56' Real Betis intenta crear peligro.

56' Real Betis intenta crear peligro.

56' Isco alivia la presión con un despeje.

56' Isco alivia la presión con un despeje.

56' Villarreal intenta crear peligro.

56' Villarreal intenta crear peligro.

56' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

56' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

56' Real Betis tiene el control del balón.

56' Real Betis tiene el control del balón.

55' Villarreal intenta crear peligro.

55' Villarreal intenta crear peligro.

55' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Real Betis: 40 %.

55' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Real Betis: 40 %.

55' Saque de portería para Villarreal.

55' Saque de portería para Villarreal.

55' Cambio táctico. Tajon Buchanan es sustituido por Alberto Moleiro.

55' Cambio táctico. Tajon Buchanan es sustituido por Alberto Moleiro.

54' Cambio táctico. Pape Gueye es sustituido por Nathan Saliba.

54' Cambio táctico. Pape Gueye es sustituido por Nathan Saliba.

54' Peter Gulacsi Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

54' Peter Gulacsi Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

54' Real Betis intenta crear peligro.

54' Real Betis intenta crear peligro.

53' Real Betis tiene el control del balón.

53' Real Betis tiene el control del balón.

53' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje.

53' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje.

53' Pau Navarro Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

53' Pau Navarro Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

53' Pablo Fornals saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

53' Pablo Fornals saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

53' Carlos Romero rechaza con éxito el disparo.

53' Carlos Romero rechaza con éxito el disparo.

53' Un remate de Rodrigo Riquelme es rechazado.

53' Un remate de Rodrigo Riquelme es rechazado.

53' Real Betis intenta crear peligro.

53' Real Betis intenta crear peligro.

53' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

53' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

52' Real Betis intenta crear peligro.

52' Real Betis intenta crear peligro.

52' Saque de portería para Real Betis.

52' Saque de portería para Real Betis.

52' Tajon Buchanan (Villarreal) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

52' Tajon Buchanan (Villarreal) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

52' Villarreal intenta crear peligro.

52' Villarreal intenta crear peligro.

52' Villarreal tiene el control del balón.

52' Villarreal tiene el control del balón.

52' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

52' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

52' Real Betis inicia un contraataque.

52' Real Betis inicia un contraataque.

52' Real Betis tiene el control del balón.

52' Real Betis tiene el control del balón.

51' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

51' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

51' Villarreal intenta crear peligro.

51' Villarreal intenta crear peligro.

51' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

51' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

51' Natan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

51' Natan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

51' Villarreal intenta crear peligro.

51' Villarreal intenta crear peligro.

51' Villarreal tiene el control del balón.

51' Villarreal tiene el control del balón.

50' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

50' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

50' Posesión de balón: Villarreal: 62 %, Real Betis: 38 %.

50' Posesión de balón: Villarreal: 62 %, Real Betis: 38 %.

50' Fuera de juego señalado a Nicolas Pepe (Villarreal).

50' Fuera de juego señalado a Nicolas Pepe (Villarreal).

50' Villarreal intenta crear peligro.

50' Villarreal intenta crear peligro.

49' Carlos Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

49' Carlos Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

49' Real Betis intenta crear peligro.

49' Real Betis intenta crear peligro.

49' Real Betis tiene el control del balón.

49' Real Betis tiene el control del balón.

49' Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

49' Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

49' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

49' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

49' Marc Bartra alivia la presión con un despeje.

49' Marc Bartra alivia la presión con un despeje.

49' Villarreal intenta crear peligro.

49' Villarreal intenta crear peligro.

49' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

49' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

49' Real Betis intenta crear peligro.

49' Real Betis intenta crear peligro.

49' Isco hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

49' Isco hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

48' Villarreal tiene el control del balón.

48' Villarreal tiene el control del balón.

48' Real Betis intenta crear peligro.

48' Real Betis intenta crear peligro.

48' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

48' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

48' Villarreal intenta crear peligro.

48' Villarreal intenta crear peligro.

48' Nicolas Pepe alivia la presión con un despeje.

48' Nicolas Pepe alivia la presión con un despeje.

48' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

48' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

48' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

48' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

47' Natan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

47' Natan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

47' Villarreal intenta crear peligro.

47' Villarreal intenta crear peligro.

47' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

47' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

47' Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

47' Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

47' Villarreal intenta crear peligro.

47' Villarreal intenta crear peligro.

47' Villarreal tiene el control del balón.

47' Villarreal tiene el control del balón.

46' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

46' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

46' Francisco García alivia la presión con un despeje.

46' Francisco García alivia la presión con un despeje.

46' Villarreal intenta crear peligro.

46' Villarreal intenta crear peligro.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

13' Pau Navarro rechaza con éxito el disparo.

13' Pau Navarro rechaza con éxito el disparo.

13' Un remate de Pablo Fornals es rechazado.

13' Un remate de Pablo Fornals es rechazado.

45' +5 Un remate de Pablo Fornals es rechazado.

45' +5 Un remate de Pablo Fornals es rechazado.

30' Posesión de balón: Villarreal: 55 %, Real Betis: 45 %.

30' Posesión de balón: Villarreal: 55 %, Real Betis: 45 %.

45' +5 ¡Pape Gueye dio el pase decisivo para el gol!

45' +5 ¡Pape Gueye dio el pase decisivo para el gol!

29' Villarreal ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

29' Villarreal ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

43' Peter Gulacsi Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

43' Peter Gulacsi Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

45' +5 Gloriosa actuación de Real Betis, y sus seguidores pueden celebrarlo durante el descanso.

45' +5 Gloriosa actuación de Real Betis, y sus seguidores pueden celebrarlo durante el descanso.

45' +5 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +5 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +5 Posesión de balón: Villarreal: 59 %, Real Betis: 41 %.

45' +5 Posesión de balón: Villarreal: 59 %, Real Betis: 41 %.

45' +5 Marc Roca hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' +5 Marc Roca hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' +5 Villarreal tiene el control del balón.

45' +5 Villarreal tiene el control del balón.

45' +5 Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

45' +5 Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

45' +4 Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +4 Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +4 Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

45' +4 Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

45' +4 Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

45' +4 Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

45' +3 Villarreal intenta crear peligro.

45' +3 Villarreal intenta crear peligro.

45' +3 Marc Bartra alivia la presión con un despeje.

45' +3 Marc Bartra alivia la presión con un despeje.

45' +3 Villarreal intenta crear peligro.

45' +3 Villarreal intenta crear peligro.

45' +3 Marc Bartra Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

45' +3 Marc Bartra Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

45' +3 Tajon Buchanan saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

45' +3 Tajon Buchanan saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

45' +2 Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

45' +2 Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

45' +2 Villarreal intenta crear peligro.

45' +2 Villarreal intenta crear peligro.

45' +2 Villarreal tiene el control del balón.

45' +2 Villarreal tiene el control del balón.

45' +2 Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

45' +2 Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

45' +2 Real Betis intenta crear peligro.

45' +2 Real Betis intenta crear peligro.

45' +2 Villarreal tiene el control del balón.

45' +2 Villarreal tiene el control del balón.

45' +2 Marc Bartra alivia la presión con un despeje.

45' +2 Marc Bartra alivia la presión con un despeje.

45' +2 Pau Navarro se impone a Juan Hernández en un duelo aéreo.

45' +2 Pau Navarro se impone a Juan Hernández en un duelo aéreo.

43' Ocasión para Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), pero su remate de cabeza sale desviado.

43' Ocasión para Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), pero su remate de cabeza sale desviado.

45' +1 Saque de portería para Real Betis.

45' +1 Saque de portería para Real Betis.

45' +1 Villarreal intenta crear peligro.

45' +1 Villarreal intenta crear peligro.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 Rodrigo Riquelme alivia la presión con un despeje.

45' +1 Rodrigo Riquelme alivia la presión con un despeje.

45' Posesión de balón: Villarreal: 55 %, Real Betis: 45 %.

45' Posesión de balón: Villarreal: 55 %, Real Betis: 45 %.

45' Villarreal intenta crear peligro.

45' Villarreal intenta crear peligro.

45' Peter Gulacsi alivia la presión con un despeje.

45' Peter Gulacsi alivia la presión con un despeje.

45' Real Betis inicia un contraataque.

45' Real Betis inicia un contraataque.

45' Marc Bartra alivia la presión con un despeje.

45' Marc Bartra alivia la presión con un despeje.

44' Villarreal intenta crear peligro.

44' Villarreal intenta crear peligro.

43' Natan logró anotar desde una posición fácil.

43' Natan logró anotar desde una posición fácil.

43' G O O O O O O L - marca el Real Betis.

43' G O O O O O O L - marca el Real Betis.

43' Isco (Real Betis) saca el córner desde la derecha.

43' Isco (Real Betis) saca el córner desde la derecha.

43' Nicolas Pepe rechaza con éxito el disparo.

43' Nicolas Pepe rechaza con éxito el disparo.

43' Un remate de Isco es rechazado.

43' Un remate de Isco es rechazado.

43' Real Betis intenta crear peligro.

43' Real Betis intenta crear peligro.

42' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje.

42' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje.

42' Villarreal intenta crear peligro.

42' Villarreal intenta crear peligro.

42' Pau Navarro se impone a Juan Hernández en un duelo aéreo.

42' Pau Navarro se impone a Juan Hernández en un duelo aéreo.

42' Saque de portería para Real Betis.

42' Saque de portería para Real Betis.

41' Villarreal intenta crear peligro.

41' Villarreal intenta crear peligro.

41' Villarreal tiene el control del balón.

41' Villarreal tiene el control del balón.

41' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

41' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

41' Se reanuda el partido.

41' Se reanuda el partido.

41' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

41' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

41' Renato Veiga rechaza con éxito el disparo.

41' Renato Veiga rechaza con éxito el disparo.

40' Un remate de Rodrigo Riquelme es rechazado.

40' Un remate de Rodrigo Riquelme es rechazado.

40' Renato Veiga rechaza con éxito el disparo.

40' Renato Veiga rechaza con éxito el disparo.

40' Un remate de Isco es rechazado.

40' Un remate de Isco es rechazado.

40' Real Betis intenta crear peligro.

40' Real Betis intenta crear peligro.

40' Isco hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

40' Isco hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

40' Posesión de balón: Villarreal: 55 %, Real Betis: 45 %.

40' Posesión de balón: Villarreal: 55 %, Real Betis: 45 %.

39' Juan Hernández logró anotar desde una posición fácil.

39' Juan Hernández logró anotar desde una posición fácil.

39' ¡G O O O O O O L! - Fácil definición para Juan Hernández (Real Betis), que empuja el balón adentro a puerta vacía con la pierna derecha.

39' ¡G O O O O O O L! - Fácil definición para Juan Hernández (Real Betis), que empuja el balón adentro a puerta vacía con la pierna derecha.

39' Buen disparo de Abdessamad Ezzalzouli que va a puerta, pero detiene el portero.

39' Buen disparo de Abdessamad Ezzalzouli que va a puerta, pero detiene el portero.

39' Real Betis intenta crear peligro.

39' Real Betis intenta crear peligro.

38' Tajon Buchanan dispara desde fuera del área, pero Alvaro Valles logra controlar el balón.

38' Tajon Buchanan dispara desde fuera del área, pero Alvaro Valles logra controlar el balón.

38' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

38' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

38' Juan Hernández regresa al campo.

38' Juan Hernández regresa al campo.

38' Real Betis intenta crear peligro.

38' Real Betis intenta crear peligro.

38' Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

38' Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

37' Buen disparo de Nicolas Pepe que va a puerta, pero detiene el portero.

37' Buen disparo de Nicolas Pepe que va a puerta, pero detiene el portero.

37' Villarreal intenta crear peligro.

37' Villarreal intenta crear peligro.

37' Carlos Romero Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

37' Carlos Romero Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

37' Real Betis intenta crear peligro.

37' Real Betis intenta crear peligro.

29' Gerard Moreno logró anotar desde una posición fácil.

29' Gerard Moreno logró anotar desde una posición fácil.

37' El árbitro pita tiro libre a Pape Gueye (Villarreal) por zancadillear a Isco.

37' El árbitro pita tiro libre a Pape Gueye (Villarreal) por zancadillear a Isco.

37' Real Betis intenta crear peligro.

37' Real Betis intenta crear peligro.

37' Se reanuda el juego con un bote neutral.

37' Se reanuda el juego con un bote neutral.

37' Juan Hernández se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

37' Juan Hernández se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

35' Juan Hernández está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

35' Juan Hernández está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

35' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

35' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

35' Peter Gulacsi Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

35' Peter Gulacsi Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

35' Real Betis intenta crear peligro.

35' Real Betis intenta crear peligro.

35' Posesión de balón: Villarreal: 58 %, Real Betis: 42 %.

35' Posesión de balón: Villarreal: 58 %, Real Betis: 42 %.

34' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

34' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

34' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

34' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

34' Real Betis intenta crear peligro.

34' Real Betis intenta crear peligro.

34' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

34' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

34' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

34' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

33' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

33' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

33' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

33' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

33' Real Betis intenta crear peligro.

33' Real Betis intenta crear peligro.

33' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

33' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

33' Villarreal intenta crear peligro.

33' Villarreal intenta crear peligro.

33' Villarreal tiene el control del balón.

33' Villarreal tiene el control del balón.

32' Real Betis inicia un contraataque.

32' Real Betis inicia un contraataque.

32' Juan Hernández alivia la presión con un despeje.

32' Juan Hernández alivia la presión con un despeje.

32' Villarreal tiene el control del balón.

32' Villarreal tiene el control del balón.

32' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

32' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

32' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

32' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

32' Villarreal intenta crear peligro.

32' Villarreal intenta crear peligro.

32' Saque de portería para Villarreal.

32' Saque de portería para Villarreal.

31' Real Betis intenta crear peligro.

31' Real Betis intenta crear peligro.

31' Pau Navarro rechaza con éxito el disparo.

31' Pau Navarro rechaza con éxito el disparo.

31' Un remate de Pablo Fornals es rechazado.

31' Un remate de Pablo Fornals es rechazado.

31' Isco (Real Betis) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

31' Isco (Real Betis) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

31' Nicolas Pepe alivia la presión con un despeje.

31' Nicolas Pepe alivia la presión con un despeje.

31' Real Betis intenta crear peligro.

31' Real Betis intenta crear peligro.

31' Remate de cabeza de Juan Hernández a puerta, que detiene con comodidad Peter Gulacsi.

31' Remate de cabeza de Juan Hernández a puerta, que detiene con comodidad Peter Gulacsi.

31' Centro de Francisco García Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

31' Centro de Francisco García Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

30' Real Betis intenta crear peligro.

30' Real Betis intenta crear peligro.

30' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

30' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

30' Real Betis intenta crear peligro.

30' Real Betis intenta crear peligro.

29' Renato Veiga crea una ocasión de gol para su compañero.

29' Renato Veiga crea una ocasión de gol para su compañero.

29' Asistencia de Renato Veiga en el gol.

29' Asistencia de Renato Veiga en el gol.

29' Centro de Renato Veiga Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

29' Centro de Renato Veiga Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

29' G O O O O O O L - marca el Villarreal.

29' G O O O O O O L - marca el Villarreal.

29' Centro de Pape Gueye Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

29' Centro de Pape Gueye Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

29' Tajon Buchanan (Villarreal) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

29' Tajon Buchanan (Villarreal) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

29' Buen disparo de Georges Mikautadze que va a puerta, pero detiene el portero.

29' Buen disparo de Georges Mikautadze que va a puerta, pero detiene el portero.

28' Tajon Buchanan (Villarreal) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

28' Tajon Buchanan (Villarreal) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

28' Marc Bartra alivia la presión con un despeje.

28' Marc Bartra alivia la presión con un despeje.

28' Villarreal intenta crear peligro.

28' Villarreal intenta crear peligro.

28' El árbitro pita tiro libre a Héctor Bellerín (Real Betis) por zancadillear a Tajon Buchanan.

28' El árbitro pita tiro libre a Héctor Bellerín (Real Betis) por zancadillear a Tajon Buchanan.

27' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

27' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

27' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

27' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

27' Héctor Bellerín Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

27' Héctor Bellerín Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

27' Tajon Buchanan saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

27' Tajon Buchanan saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

26' Héctor Bellerín rechaza con éxito el disparo.

26' Héctor Bellerín rechaza con éxito el disparo.

26' Un remate de Carlos Romero es rechazado.

26' Un remate de Carlos Romero es rechazado.

26' Villarreal intenta crear peligro.

26' Villarreal intenta crear peligro.

26' Villarreal tiene el control del balón.

26' Villarreal tiene el control del balón.

26' Centro de Abdessamad Ezzalzouli Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

26' Centro de Abdessamad Ezzalzouli Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

26' Real Betis inicia un contraataque.

26' Real Betis inicia un contraataque.

26' Pablo Fornals alivia la presión con un despeje.

26' Pablo Fornals alivia la presión con un despeje.

26' Villarreal intenta crear peligro.

26' Villarreal intenta crear peligro.

26' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

26' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

25' Villarreal intenta crear peligro.

25' Villarreal intenta crear peligro.

25' Pau Navarro se impone a Juan Hernández en un duelo aéreo.

25' Pau Navarro se impone a Juan Hernández en un duelo aéreo.

25' Saque de portería para Real Betis.

25' Saque de portería para Real Betis.

25' Posesión de balón: Villarreal: 57 %, Real Betis: 43 %.

25' Posesión de balón: Villarreal: 57 %, Real Betis: 43 %.

25' Villarreal inicia un contraataque.

25' Villarreal inicia un contraataque.

25' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

25' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

25' Real Betis tiene el control del balón.

25' Real Betis tiene el control del balón.

25' Francisco García alivia la presión con un despeje.

25' Francisco García alivia la presión con un despeje.

25' Villarreal intenta crear peligro.

25' Villarreal intenta crear peligro.

24' Fuera de juego señalado a Juan Hernández (Real Betis).

24' Fuera de juego señalado a Juan Hernández (Real Betis).

24' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

24' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

24' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

24' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

24' Real Betis intenta crear peligro.

24' Real Betis intenta crear peligro.

24' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

24' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

24' Héctor Bellerín hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

24' Héctor Bellerín hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

24' Villarreal intenta crear peligro.

24' Villarreal intenta crear peligro.

20' Posesión de balón: Villarreal: 57 %, Real Betis: 43 %.

20' Posesión de balón: Villarreal: 57 %, Real Betis: 43 %.

23' Fuera de juego señalado a Isco (Real Betis).

23' Fuera de juego señalado a Isco (Real Betis).

23' Real Betis intenta crear peligro.

23' Real Betis intenta crear peligro.

22' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

22' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

22' Real Betis intenta crear peligro.

22' Real Betis intenta crear peligro.

22' El árbitro pita tiro libre a Pau Navarro (Villarreal) por zancadillear a Juan Hernández.

22' El árbitro pita tiro libre a Pau Navarro (Villarreal) por zancadillear a Juan Hernández.

22' Francisco García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

22' Francisco García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

22' Villarreal intenta crear peligro.

22' Villarreal intenta crear peligro.

22' Villarreal tiene el control del balón.

22' Villarreal tiene el control del balón.

21' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

21' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

21' Real Betis intenta crear peligro.

21' Real Betis intenta crear peligro.

21' Real Betis tiene el control del balón.

21' Real Betis tiene el control del balón.

21' Villarreal intenta crear peligro.

21' Villarreal intenta crear peligro.

18' Fuera de juego señalado a Nicolas Pepe (Villarreal).

18' Fuera de juego señalado a Nicolas Pepe (Villarreal).

20' ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Villarreal por fuera de juego.

20' ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Villarreal por fuera de juego.

20' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Villarreal.

20' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Villarreal.

19' ¡G O O O O O O L! - ¡Tajon Buchanan ve puerta con la pierna derecha!

19' ¡G O O O O O O L! - ¡Tajon Buchanan ve puerta con la pierna derecha!

18' Villarreal intenta crear peligro.

18' Villarreal intenta crear peligro.

17' El árbitro pita tiro libre a Pablo Fornals (Real Betis) por zancadillear a Pape Gueye.

17' El árbitro pita tiro libre a Pablo Fornals (Real Betis) por zancadillear a Pape Gueye.

17' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

17' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

17' Real Betis intenta crear peligro.

17' Real Betis intenta crear peligro.

17' Renato Veiga rechaza con éxito el disparo.

17' Renato Veiga rechaza con éxito el disparo.

17' Un remate de Abdessamad Ezzalzouli es rechazado.

17' Un remate de Abdessamad Ezzalzouli es rechazado.

17' Real Betis intenta crear peligro.

17' Real Betis intenta crear peligro.

17' Pape Gueye rechaza con éxito el disparo.

17' Pape Gueye rechaza con éxito el disparo.

17' Un remate de Isco es rechazado.

17' Un remate de Isco es rechazado.

17' Real Betis intenta crear peligro.

17' Real Betis intenta crear peligro.

16' Real Betis tiene el control del balón.

16' Real Betis tiene el control del balón.

16' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

16' Marc Roca alivia la presión con un despeje.

16' Villarreal inicia un contraataque.

16' Villarreal inicia un contraataque.

16' Nicolas Pepe alivia la presión con un despeje.

16' Nicolas Pepe alivia la presión con un despeje.

16' Real Betis tiene el control del balón.

16' Real Betis tiene el control del balón.

16' Natan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' Natan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' Villarreal intenta crear peligro.

16' Villarreal intenta crear peligro.

15' Real Betis intenta crear peligro.

15' Real Betis intenta crear peligro.

15' Posesión de balón: Villarreal: 63 %, Real Betis: 37 %.

15' Posesión de balón: Villarreal: 63 %, Real Betis: 37 %.

15' Real Betis tiene el control del balón.

15' Real Betis tiene el control del balón.

15' Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

15' Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

15' Centro de Nicolas Pepe Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

15' Centro de Nicolas Pepe Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

14' Villarreal intenta crear peligro.

14' Villarreal intenta crear peligro.

14' Villarreal tiene el control del balón.

14' Villarreal tiene el control del balón.

14' Juan Hernández se impone a Renato Veiga en un duelo aéreo.

14' Juan Hernández se impone a Renato Veiga en un duelo aéreo.

13' Fuera de juego señalado a Nicolas Pepe (Villarreal).

13' Fuera de juego señalado a Nicolas Pepe (Villarreal).

13' Centro de Gerard Moreno Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

13' Centro de Gerard Moreno Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

13' Villarreal intenta crear peligro.

13' Villarreal intenta crear peligro.

13' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

13' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

13' Centro de Héctor Bellerín Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

13' Centro de Héctor Bellerín Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

13' Real Betis intenta crear peligro.

13' Real Betis intenta crear peligro.

13' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

13' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

13' Real Betis intenta crear peligro.

13' Real Betis intenta crear peligro.

12' Fuera de juego señalado a Gerard Moreno (Villarreal).

12' Fuera de juego señalado a Gerard Moreno (Villarreal).

12' Tajon Buchanan (Villarreal) saca el córner desde la derecha.

12' Tajon Buchanan (Villarreal) saca el córner desde la derecha.

12' Buen disparo de Georges Mikautadze que va a puerta, pero detiene el portero.

12' Buen disparo de Georges Mikautadze que va a puerta, pero detiene el portero.

11' ¡AL LARGUERO! ¡Un disparo de Santi Comesana va al travesaño!

11' ¡AL LARGUERO! ¡Un disparo de Santi Comesana va al travesaño!

11' Centro de Gerard Moreno Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

11' Centro de Gerard Moreno Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

11' Villarreal intenta crear peligro.

11' Villarreal intenta crear peligro.

11' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Alvaro Valles alivia la presión con un despeje.

11' Alvaro Valles alivia la presión con un despeje.

11' Villarreal tiene el control del balón.

11' Villarreal tiene el control del balón.

10' ¡Parada crucial del Peter Gulacsi!

10' ¡Parada crucial del Peter Gulacsi!

10' Buen disparo de Héctor Bellerín que va a puerta, pero detiene el portero.

10' Buen disparo de Héctor Bellerín que va a puerta, pero detiene el portero.

10' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

10' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

10' Isco saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

10' Isco saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

10' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

10' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

10' Posesión de balón: Villarreal: 62 %, Real Betis: 38 %.

10' Posesión de balón: Villarreal: 62 %, Real Betis: 38 %.

10' Real Betis intenta crear peligro.

10' Real Betis intenta crear peligro.

10' Pablo Fornals alivia la presión con un despeje.

10' Pablo Fornals alivia la presión con un despeje.

9' Villarreal tiene el control del balón.

9' Villarreal tiene el control del balón.

9' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Francisco García alivia la presión con un despeje.

9' Francisco García alivia la presión con un despeje.

9' Villarreal tiene el control del balón.

9' Villarreal tiene el control del balón.

9' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

9' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

8' Saque de portería para Real Betis.

8' Saque de portería para Real Betis.

8' Nicolas Pepe (Villarreal) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

8' Nicolas Pepe (Villarreal) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

8' Villarreal intenta crear peligro.

8' Villarreal intenta crear peligro.

7' Saque de portería para Villarreal.

7' Saque de portería para Villarreal.

7' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

7' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

7' Real Betis intenta crear peligro.

7' Real Betis intenta crear peligro.

7' Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Villarreal tiene el control del balón.

7' Villarreal tiene el control del balón.

7' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

7' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

7' Abdessamad Ezzalzouli se impone a Santiago Mourino en un duelo aéreo.

7' Abdessamad Ezzalzouli se impone a Santiago Mourino en un duelo aéreo.

6' Saque de portería para Real Betis.

6' Saque de portería para Real Betis.

6' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Villarreal intenta crear peligro.

6' Villarreal intenta crear peligro.

5' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

5' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

5' Peter Gulacsi alivia la presión con un despeje.

5' Peter Gulacsi alivia la presión con un despeje.

5' Real Betis intenta crear peligro.

5' Real Betis intenta crear peligro.

5' Marc Roca hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Marc Roca hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Posesión de balón: Villarreal: 46 %, Real Betis: 54 %.

5' Posesión de balón: Villarreal: 46 %, Real Betis: 54 %.

5' Villarreal intenta crear peligro.

5' Villarreal intenta crear peligro.

5' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje.

5' Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje.

5' Villarreal intenta crear peligro.

5' Villarreal intenta crear peligro.

4' Villarreal tiene el control del balón.

4' Villarreal tiene el control del balón.

4' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

4' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

4' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

4' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

3' Fuera de juego señalado a Gerard Moreno (Villarreal).

3' Fuera de juego señalado a Gerard Moreno (Villarreal).

3' Villarreal intenta crear peligro.

3' Villarreal intenta crear peligro.

3' Carlos Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Carlos Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Real Betis tiene el control del balón.

3' Real Betis tiene el control del balón.

2' Se reanuda el juego con un bote neutral.

2' Se reanuda el juego con un bote neutral.

2' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.

2' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.

2' Villarreal intenta crear peligro.

2' Villarreal intenta crear peligro.

1' Saque de portería para Villarreal.

1' Saque de portería para Villarreal.

1' Real Betis intenta crear peligro.

1' Real Betis intenta crear peligro.

1' El árbitro pita tiro libre a Nicolas Pepe (Villarreal) por zancadillear a Francisco García.

1' El árbitro pita tiro libre a Nicolas Pepe (Villarreal) por zancadillear a Francisco García.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Real Betis saca, y da comienzo el partido.

1' Real Betis saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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