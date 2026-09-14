Villareal 1 - 2 Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 14 de septiembre de 2026.
El Villareal, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante Betis este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 3 como local contra Deportivo, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana, Nathan Saliba, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Nicolas Pepe.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Isco, Pablo Fornals, Troy Parrott.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|13/04/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Villarreal
|15/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|10/03/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-3
| Villarreal
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/09/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-2
| Villarreal
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|23/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-2
| Villarreal
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Villarreal
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/09/2026
| Champions
| Lille
| 2-3
| Betis
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad