Villareal - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Publicado: domingo, 22 febrero 2026 16:01
Madrid, 22 de febrero de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Valencia este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 48 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 60 25
2 Champions Barcelona 58 24
3 Champions Villarreal 48 24
4 Champions Atlético 48 25
5 Europa League Betis 42 25
6 Conference League Espanyol 35 25
16 Permanencia Valencia 26 24
18 Descenso Mallorca 24 24
19 Descenso Levante 18 24
20 Descenso Real Oviedo 17 24

-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Daniel Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Pepelu, Guido Rodriguez, Luis Rioja, Andre Almeida, Largie Ramazani, Umar Sadiq.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
15/02/2025 LaLiga Villarreal 1-1 Valencia
31/08/2024 LaLiga Valencia 1-1 Villarreal
17/03/2024 LaLiga Villarreal 1-0 Valencia
02/01/2024 LaLiga Valencia 3-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol
31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal
28/01/2026 Champions Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia
08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia

