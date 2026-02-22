Villareal - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de febrero de 2026.
El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Valencia este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 48 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 48
| 25
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 25
|16
| Permanencia
| Valencia
| 26
| 24
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 24
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Daniel Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Pepelu, Guido Rodriguez, Luis Rioja, Andre Almeida, Largie Ramazani, Umar Sadiq.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|15/02/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Valencia
|31/08/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Villarreal
|17/03/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Valencia
|02/01/2024
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|28/01/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 3-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia