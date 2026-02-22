Villareal - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de febrero de 2026.
El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Valencia este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 48 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Largie Ramazani, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Luis Rioja; Umar Sadiq, Javier Guerra.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|15/02/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Valencia
|31/08/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Villarreal
|17/03/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Valencia
|02/01/2024
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|28/01/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 3-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia