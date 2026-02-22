Villareal - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Villareal - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 22 febrero 2026 20:16
Madrid, 22 de febrero de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Valencia este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 48 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Largie Ramazani, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Luis Rioja; Umar Sadiq, Javier Guerra.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
15/02/2025 LaLiga Villarreal 1-1 Valencia
31/08/2024 LaLiga Valencia 1-1 Villarreal
17/03/2024 LaLiga Villarreal 1-0 Valencia
02/01/2024 LaLiga Valencia 3-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol
31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal
28/01/2026 Champions Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia
08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia

