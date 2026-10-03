Xinyu Gao - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Xinyu Gao - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de octubre de 2026.
La tenista china Xinyu Gao(244) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este sábado no antes de las 07:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Xinyu Gao
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Xinyu Gao
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Panna Udvardy
|15/09/2026
| Caldas da Rainha (Dieciseisavos de final)
| Francisca Jorge
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Xinyu Gao
|21/07/2026
| Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final)
| Xinyu Gao
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Lilli Tagger
|19/07/2026
| Livesport Prague Open, Qualification (Sin Definir)
| Xinyu Gao
| 2-1 (6-2, 0-6, 6-3)
| Linda Fruhvirtova
|18/07/2026
| Livesport Prague Open, Qualification (Sin Definir)
| Susan Bandecchi
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Xinyu Gao
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Qinwen Zheng
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marie Bouzkova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Nadia Podoroska
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Xiyu Wang
|22/08/2026
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek