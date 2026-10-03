Xinyu Gao - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Xinyu Gao - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open
Xinyu Gao - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 3 octubre 2026 6:02
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Madrid, 3 de octubre de 2026.

La tenista china Xinyu Gao(244) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este sábado no antes de las 07:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Xinyu Gao

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Xinyu Gao 2-0 (6-2, 6-3) Panna Udvardy
15/09/2026 Caldas da Rainha (Dieciseisavos de final) Francisca Jorge 2-0 (6-3, 6-3) Xinyu Gao
21/07/2026 Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final) Xinyu Gao 0-2 (2-6, 4-6) Lilli Tagger
19/07/2026 Livesport Prague Open, Qualification (Sin Definir) Xinyu Gao 2-1 (6-2, 0-6, 6-3) Linda Fruhvirtova
18/07/2026 Livesport Prague Open, Qualification (Sin Definir) Susan Bandecchi 0-2 (5-7, 3-6) Xinyu Gao

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Iga Swiatek 0-2 (5-7, 3-6) Qinwen Zheng
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (7-6, 7-6) Marie Bouzkova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-2) Nadia Podoroska
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Xiyu Wang
22/08/2026 Cincinnati Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Iga Swiatek
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