Xinyu Wang - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Bad Homburg Open

Xinyu Wang - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Bad Homburg Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

La tenista Chinesa Xinyu Wang(52) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Bad Homburg Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(8) este jueves no antes de las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Xinyu Wang 0-0 () Elina Svitolina 11/01/2026 ASB Classic (Final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 7-6) Xinyu Wang 08/07/2024 Wimbledon WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-1) Xinyu Wang

-Últimos Resultados de Xinyu Wang.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Xinyu Wang 0-0 () Elina Svitolina 23/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Xinyu Wang 2-0 (6-3, 6-4) Leylah Fernandez 22/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Renata Zarazua 0-2 (1-6, 2-6) Xinyu Wang 16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Madison Keys 2-0 (7-6, 6-1) Xinyu Wang 27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Tamara Korpatsch 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) Xinyu Wang

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.