Xinyu Wang - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Bad Homburg Open

Xinyu Wang - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Bad Homburg Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de junio de 2026.
La tenista Chinesa Xinyu Wang(52) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Bad Homburg Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(8) este jueves no antes de las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/06/2026
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Xinyu Wang
| 0-0 ()
| Elina Svitolina
|11/01/2026
| ASB Classic (Final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Xinyu Wang
|08/07/2024
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Xinyu Wang
-Últimos Resultados de Xinyu Wang.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/06/2026
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Xinyu Wang
| 0-0 ()
| Elina Svitolina
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Leylah Fernandez
|22/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Renata Zarazua
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Xinyu Wang
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Madison Keys
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Xinyu Wang
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Tamara Korpatsch
| 2-1 (6-2, 2-6, 6-3)
| Xinyu Wang
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/06/2026
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Xinyu Wang
| 0-0 ()
| Elina Svitolina
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexandra Eala
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Eva Lys
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-0 (6-1, 4-1)
| Anna Kalinskaya