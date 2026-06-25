Xinyu Wang - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Bad Homburg Open

Xinyu Wang - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Bad Homburg Open
Xinyu Wang - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Bad Homburg Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 25 junio 2026 14:19
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Madrid, 25 de junio de 2026.

La tenista Chinesa Xinyu Wang(52) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Bad Homburg Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(8) este jueves no antes de las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Xinyu Wang 0-0 () Elina Svitolina
11/01/2026 ASB Classic (Final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 7-6) Xinyu Wang
08/07/2024 Wimbledon WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-1) Xinyu Wang

-Últimos Resultados de Xinyu Wang.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Xinyu Wang 0-0 () Elina Svitolina
23/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Xinyu Wang 2-0 (6-3, 6-4) Leylah Fernandez
22/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Renata Zarazua 0-2 (1-6, 2-6) Xinyu Wang
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Madison Keys 2-0 (7-6, 6-1) Xinyu Wang
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Tamara Korpatsch 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) Xinyu Wang

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Xinyu Wang 0-0 () Elina Svitolina
23/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Elina Svitolina
19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 4-6) Alexandra Eala
18/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 6-2) Eva Lys
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 1-0 (6-1, 4-1) Anna Kalinskaya

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