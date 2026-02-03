Xinyu Wang - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Transylvania Open

Xinyu Wang - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Transylvania Open
Publicado: martes, 3 febrero 2026 10:30
Madrid, 3 de febrero de 2026.

La tenista China - China Xinyu Wang(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Transylvania Open a la tenista Española Kaitlin Quevedo(134) este martes a las 11:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Xinyu Wang.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Xinyu Wang 0-2 (6-7, 4-6) Amanda Anisimova
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 0-2 (5-7, 4-6) Xinyu Wang
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Xinyu Wang 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Jelena Ostapenko
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Xinyu Wang 2-0 (6-3, 6-3) Anhelina Kalinina
14/01/2026 Hobart International (Octavos de final) Xinyu Wang 0-2 (1-6, 5-7) Magda Linette

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/02/2026 Transylvania Open, Qualification (Cuartos de final) Kaitlin Quevedo 2-1 (2-6, 6-1, 6-3) Iryna Shymanovich
31/01/2026 Transylvania Open, Qualification (Octavos de final) Kaitlin Quevedo 2-0 (7-6, 6-2) Alina Charaeva
12/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anastasia Gasanova 2-0 (7-6, 6-3) Kaitlin Quevedo
07/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Sofia Costoulas 2-0 (6-2, 6-0) Kaitlin Quevedo
05/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Kaitlin Quevedo 2-0 (6-2, 7-5) Peyton Stearns

