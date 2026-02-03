Xinyu Wang - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Transylvania Open

Xinyu Wang - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Transylvania Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de febrero de 2026.
La tenista China - China Xinyu Wang(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Transylvania Open a la tenista Española Kaitlin Quevedo(134) este martes a las 11:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Xinyu Wang.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Amanda Anisimova
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Xinyu Wang
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Xinyu Wang
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Jelena Ostapenko
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Xinyu Wang
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Anhelina Kalinina
|14/01/2026
| Hobart International (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Magda Linette
-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/02/2026
| Transylvania Open, Qualification (Cuartos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-3)
| Iryna Shymanovich
|31/01/2026
| Transylvania Open, Qualification (Octavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Alina Charaeva
|12/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anastasia Gasanova
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Kaitlin Quevedo
|07/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Sofia Costoulas
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Kaitlin Quevedo
|05/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Peyton Stearns