Xiyu Wang - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Xiyu Wang - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de agosto de 2026.
La tenista china Xiyu Wang(108) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(9) este martes no antes de las 20:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/01/2024
| ASB Classic (Semifinal)
| Xiyu Wang
| 1-2 (6-2, 4-6, 3-6)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Xiyu Wang
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Leylah Fernandez
| 1-2 (6-3, 2-6, 2-6)
| Xiyu Wang
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Maria Timofeeva
| 0-1 (0-6, 0-3)
| Xiyu Wang
|13/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Xiyu Wang
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Polina Kudermetova
|13/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Xiyu Wang
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Bianca Andreescu
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Xiyu Wang
| 1-2 (3-6, 6-4, 5-7)
| Sara Bejlek
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Tereza Valentova
| 1-2 (6-3, 6-7, 0-6)
| Elina Svitolina
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Iga Swiatek
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-2 (6-3, 0-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Amanda Anisimova
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Anastasia Potapova