Xiyu Wang - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Xiyu Wang - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open
Xiyu Wang - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 18 agosto 2026 19:02
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Madrid, 18 de agosto de 2026.

La tenista china Xiyu Wang(108) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(9) este martes no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/01/2024 ASB Classic (Semifinal) Xiyu Wang 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Xiyu Wang

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Leylah Fernandez 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) Xiyu Wang
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Maria Timofeeva 0-1 (0-6, 0-3) Xiyu Wang
13/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Xiyu Wang 2-0 (6-3, 6-2) Polina Kudermetova
13/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Xiyu Wang 2-0 (6-0, 6-4) Bianca Andreescu
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Xiyu Wang 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) Sara Bejlek

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Tereza Valentova 1-2 (6-3, 6-7, 0-6) Elina Svitolina
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Iga Swiatek
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Ekaterina Alexandrova 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) Elina Svitolina
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Amanda Anisimova
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-1) Anastasia Potapova

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