Yannick Hanfmann - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Yannick Hanfmann - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Yannick Hanfmann - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 9 octubre 2026 6:31
Seguir en

Madrid, 9 de octubre de 2026.

El tenista alemán Yannick Hanfmann(57) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este viernes no antes de las 07:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2025 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Frances Tiafoe 1-2 (7-6, 2-6, 1-6) Yannick Hanfmann
12/06/2024 Stuttgart Open (Octavos de final) Frances Tiafoe 2-0 (7-5, 7-6) Yannick Hanfmann

Últimos Resultados de Yannick Hanfmann

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Yannick Hanfmann 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Kamil Majchrzak
28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Yannick Hanfmann 1-2 (6-7, 7-6, 4-6) Tomas Machac
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Yannick Hanfmann 1-3 (3-6, 2-6, 7-6, 3-6) Alejandro Tabilo
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Yannick Hanfmann 0-2 (6-7, 1-6) Arthur Fils
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Yannick Hanfmann 2-0 (6-2, 6-4) Luca Van Assche

Últimos Resultados de Frances Tiafoe

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-5) Frances Tiafoe
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Kei Nishikori 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe
12/09/2026 US Open ATP (Semifinal) Frances Tiafoe 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7) Ben Shelton
08/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Frances Tiafoe 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6) Alex Michelsen
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-3 (6-7, 4-6, 6-7) Frances Tiafoe
Contador

Contenido patrocinado