Yannick Hanfmann - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Yannick Hanfmann - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de octubre de 2026.
El tenista alemán Yannick Hanfmann(57) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este viernes no antes de las 07:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2025
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Frances Tiafoe
| 1-2 (7-6, 2-6, 1-6)
| Yannick Hanfmann
|12/06/2024
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Yannick Hanfmann
Últimos Resultados de Yannick Hanfmann
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Kamil Majchrzak
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Octavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 1-2 (6-7, 7-6, 4-6)
| Tomas Machac
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 1-3 (3-6, 2-6, 7-6, 3-6)
| Alejandro Tabilo
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Arthur Fils
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Luca Van Assche
Últimos Resultados de Frances Tiafoe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Frances Tiafoe
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Kei Nishikori
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|12/09/2026
| US Open ATP (Semifinal)
| Frances Tiafoe
| 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|08/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6)
| Alex Michelsen
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-3 (6-7, 4-6, 6-7)
| Frances Tiafoe