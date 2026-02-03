Yue Yuan - Sara Sorribes Tormo, en directo hoy: sigue el partido de Transylvania Open

Yue Yuan - Sara Sorribes Tormo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Transylvania Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de febrero de 2026.

La tenista China - China Yue Yuan(130) se enfrenta en Octavos de final del torneo Transylvania Open a la tenista Española Sara Sorribes Tormo(478) este martes a las 11:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Yue Yuan.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/02/2026 Transylvania Open (Dieciseisavos de final) Antonia Ruzic 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Yue Yuan 19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Yue Yuan 0-2 (6-7, 3-6) Iga Swiatek 15/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Tamara Zidansek 0-2 (3-6, 1-6) Yue Yuan 14/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Maria Lourdes Carle 1-2 (6-7, 6-3, 4-6) Yue Yuan 13/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Louisa Chirico 1-2 (6-3, 1-6, 2-6) Yue Yuan

-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.