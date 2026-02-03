Yue Yuan - Sara Sorribes Tormo, en directo hoy: sigue el partido de Transylvania Open

Yue Yuan - Sara Sorribes Tormo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Transylvania Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de febrero de 2026.
La tenista China - China Yue Yuan(130) se enfrenta en Octavos de final del torneo Transylvania Open a la tenista Española Sara Sorribes Tormo(478) este martes a las 11:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Yue Yuan.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/02/2026
| Transylvania Open (Dieciseisavos de final)
| Antonia Ruzic
| 1-2 (4-6, 7-5, 2-6)
| Yue Yuan
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Yue Yuan
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Iga Swiatek
|15/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Tamara Zidansek
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Yue Yuan
|14/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Maria Lourdes Carle
| 1-2 (6-7, 6-3, 4-6)
| Yue Yuan
|13/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Louisa Chirico
| 1-2 (6-3, 1-6, 2-6)
| Yue Yuan
-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/02/2026
| Transylvania Open (Dieciseisavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Viktoriya Tomova
|01/12/2025
| Quito (Dieciseisavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Polona Hercog
|26/11/2025
| Buenos Aires (Octavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Panna Udvardy
|25/11/2025
| Buenos Aires (Dieciseisavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-1 (6-4, 0-6, 7-6)
| Alicia Herrero Linana
|20/11/2025
| Colina (Octavos de final)
| Laura Samson
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Sara Sorribes Tormo