Yui Komada - Lana Virc, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Yui Komada - Lana Virc: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista japonesa Yui Komada(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista serbia Lana Virc(1402) este domingo a las 12:30.

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