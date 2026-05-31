Yui Komada - Lana Virc, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Yui Komada - Lana Virc: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls
Yui Komada - Lana Virc: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 11:32
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Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista japonesa Yui Komada(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista serbia Lana Virc(1402) este domingo a las 12:30.

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-Últimos Resultados de Lana Virc.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/08/2025 US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Lea Nilsson 2-0 (7-6, 6-1) Lana Virc

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