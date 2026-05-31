Yui Komada - Lana Virc, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Yui Komada - Lana Virc: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
La tenista japonesa Yui Komada(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista serbia Lana Virc(1402) este domingo a las 12:30.
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-Últimos Resultados de Lana Virc.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/08/2025
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Lea Nilsson
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Lana Virc