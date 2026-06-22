Zizou Bergs - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Lexus Eastbourne Open

Zizou Bergs - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Lexus Eastbourne Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de junio de 2026.
El tenista Belga Zizou Bergs(48) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Lexus Eastbourne Open al tenista español Jaume Munar(44) este lunes no antes de las 17:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/08/2025
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 3-0 (6-1, 6-4, 6-4)
| Zizou Bergs
-Últimos Resultados de Zizou Bergs.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 1-2 (6-7, 7-5, 4-6)
| Taylor Fritz
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| James McCabe
| 2-1 (6-7, 6-2, 7-6)
| Zizou Bergs
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tomas Machac
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-3)
| Zizou Bergs
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Martin Damm
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 1-3 (3-6, 3-6, 6-2, 3-6)
| Hubert Hurkacz
|21/05/2026
| Geneva Open (Cuartos de final)
| Mariano Navone
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jaume Munar
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Francisco Comesana
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jaume Munar
|19/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Nishesh Basavareddy
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Jaume Munar