Zizou Bergs - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Lexus Eastbourne Open

Zizou Bergs - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Lexus Eastbourne Open
Zizou Bergs - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Lexus Eastbourne Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 22 junio 2026 16:02
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Madrid, 22 de junio de 2026.

El tenista Belga Zizou Bergs(48) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Lexus Eastbourne Open al tenista español Jaume Munar(44) este lunes no antes de las 17:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/08/2025 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) Zizou Bergs

-Últimos Resultados de Zizou Bergs.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 1-2 (6-7, 7-5, 4-6) Taylor Fritz
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) James McCabe 2-1 (6-7, 6-2, 7-6) Zizou Bergs
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tomas Machac 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) Zizou Bergs

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 0-2 (4-6, 4-6) Martin Damm
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 1-3 (3-6, 3-6, 6-2, 3-6) Hubert Hurkacz
21/05/2026 Geneva Open (Cuartos de final) Mariano Navone 2-0 (6-2, 6-2) Jaume Munar
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Francisco Comesana 0-2 (4-6, 4-6) Jaume Munar
19/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Nishesh Basavareddy 0-2 (0-6, 3-6) Jaume Munar

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