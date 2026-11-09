Alcaraz se acerca a Sinner y Jódar sale del Top 10 tras París

El tenista español Carlos Alcaráz con el trofeo del Masters 1000 de París. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se matiene una semana más en el tercer puesto del ranking ATP aunque tras su victoria en el torneo de París se ha acercado al segundo puesto de Jannik Sinner, mientras que su compatriota Rafa Jódar sale del Top 10 después de caer en la segunda ronda del último Masters 1000 de la temporada.

Carlos Alcaraz se hizo con el título en el Masters 1000 de París, lo que le ha servido para arrancar la semana más cerca del número 1 y 2 del ranking ATP. Con el título en la capital francesa, ha reducido la distancia a 2450 puntos con respecto al número 1, Alexander Zverev, 100 más que los que le separan de Jannik Sinner.

Por su parte, el español Rafa Jódar, que participará en su primer año en el circuito en las ATP Finals, ha caído a la posición 11 después de caer en segunda ronda de París. Un Top 10 al que ha entrado tras varias semanas fuera el estadounidense Taylor Fritz, que alcanzó las semifinales en el último Masters 1000 del curso.

En cuanto al resto de españoles, Alejandro Davidovich-Fokina, que se retiró en París antes de debutar, continúa en el puesto 17, mientras que Dani Mérida (42) se aseguró acabar el año entre los 50 mejores jugadores del mundo. Jaume Munar (70), Martín Landaluce (71) y Pablo Carreño (77) completan la nómina de españoles dentro de los 100 primeros puestos.