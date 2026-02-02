Alcaraz afianza su número uno y pone más de 3.000 puntos sobre Sinner

Carlos Alcaraz tras ganar el título en el Abierto de Australia 2026 - Hu Jingchen / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz afianzó su liderato en el ranking mundial de la ATP tras su victoria este domingo en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y abrió una buena diferencia con el italiano Jannik Sinner lo que le garantizará unas cuantas semanas más al menos al frente de esta clasificación.

El jugador murciano completó su colección de cuatro 'grandes' tras llevarse el triunfo en una cita donde no había pasado hasta esta edición de los cuartos de final, lo que le permitió sumar muchos y valiosos puntos (1.600). Por el contrario, el de San Candido no sólo no pudo defender su triunfo de 2025 sino que cayó en las semifinales ante el serbio Novak Djokovic, por lo que perdió más puntos (1.200).

De este modo, el de El Palmar se asienta aún más como número uno del mundo con un total de 13.650 puntos, con 3.350 de ventaja sobre Sinner, para acumular ya un total de 57 semanas en esa posición por lo que en breve superará al estadounidense Jim Courier (58) y seguirá recortando al italiano (66).

Por otro lado, Djokovic supera al alemán Alexander Zverev y se coloca en la tercera plaza de una clasificación donde el estadounidense Taylor Fritz gana dos plazas (7) y su compatriota Ben Shelton pierde otras dos (9). El siguiente español mejor clasificado es Alejandro Davidovich que desciende a la decimoquinta, mientras que el joven Rafa Jódar, que jugó y ganó un partido en su primer 'Grand Slam', sube 26 puestos para colocarse el 124 del mundo.

En cuanto al ranking de la WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka, finalista en Melbourne, sigue al frente con 10.990 puntos, seguida de la polaca Iga Swiatek (7.978), que cayó en cuartos de final ante la kazaja y posterior campeona, Elena Rybakina, que asciende a la tercera plaza (7.610).

Por su parte, la española Paula Badosa pierde muchas posiciones, 39, ya que tras ser semifinalista del Abierto de Australia en 2025, cayó en su segundo partido del 'grande' oceánico y cae hasta la 65 de la clasificación por detrás de Jessica Bouzas (42) y Cristina Bucsa (57).