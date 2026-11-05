Alcaraz avanza sin jugar a cuartos en París tras la retirada por lesión de Berrettini

El tenista español Carlos Alcaraz, en el Masters 1000 de París de 2026. - Wu Huiwo / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz avanzó sin jugar este jueves a los cuartos de final del torneo de París, último Masters 1000 de la temporada y que se disputa en condiciones indoor, por la retirada del italiano Matteo Berrettini antes de la disputa del encuentro debido a una lesión en el brazo.

"Por desgracia, el dolor en el brazo que arrastro desde hace unos días no me permitirá saltar a la pista esta noche. En los próximos días me haré todas las pruebas necesarias para entender mejor de qué se trata. Gracias a todos por el apoyo y el cariño que me demostráis cada día, tanto dentro como fuera de la pista", escribió Berrettini en su perfil de 'Instagram'.

Por tanto, Alcaraz, que llega lanzado tras conseguir en el ATP 500 de Viena el segundo título indoor de su carrera y que venció (7-6(4), 6-3) al estadounidense Alex Michelsen en su debut en la capital gala, avanza sin jugar e iguala su mejor participación en el torneo de París, que son los cuartos de final alcanzados en 2022.

El murciano, segundo cabeza de serie y número 3 del mundo, se enfrentará en cuartos de final del torneo en la capital francesa al ganador del partido entre el francés Arthur Fils y el estadounidense Taylor Fritz, que se enfrentan este jueves.