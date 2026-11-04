Alcaraz supera el debut en París y Jódar sigue vivo para Turín

Carlos Alcaraz - Max Slovencik/APA/dpa

El reciente campeón en Viena se adaptó perfecto a la capital francesa

Las derrotas de De Miñaur y Djokovic mantienen la opción de jugar las Finales ATP para el madrileño

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz venció (7-6(4), 6-3) al estadounidense Alex Michelsen en su debut en el torneo de París, último ATP Masters 1000 de la temporada, una jornada en la que el ya eliminado Rafa Jódar mantuvo sus opciones de estar en las Finales ATP con las derrotas de Álex De Miñaur y Novak Djokovic.

El murciano, reciente campeón en el torneo de Viena, superó un exigente debut con la confianza del primer set y una adaptación sin entrenamientos al cambio de condiciones de una pista también dura pero mucho más rápida. Alcaraz, con retos aún muy atractivos en este tramo final de temporada, se citó en tercera ronda con el italiano Matteo Berrettini, en busca de un torneo que no se le ha dado bien en su carrera, antes de mirar a Turín y la Copa Davis.

El de El Palmar decantó la balanza con una gran reacción en el 'tie-break' del primer set. Michelsen, que ya plantó cara al español hace un mes en su primer partido en Tokio, volvió a ser un hueso duro de roer. El de El Palmar rompió primero, pero no le duró nada la ventaja, y el parcial quedó encomendado a una muerte súbita en la que el americano tuvo 1-4 para llevarse la manga.

Alcaraz firmó entonces seis puntos seguidos y celebró con un grito de rabia el primer parcial. Pese a la intimidación del siete veces campeón de 'Gran Slam', Michelsen mantuvo un alto nivel, pero el español le fue leyendo cada vez más su tenis, hasta un decisivo octavo juego donde rompió. El americano tiró la raqueta y, después, la gorra, frustrado por un Alcaraz que, tras su larga lesión en la muñeca, tiene ganas de mucho más en este 2027.

Por otro lado, a pesar de su eliminación el martes en segunda ronda, Jódar mantiene sus opciones de estar en las Finales ATP. El madrileño sigue vivo en la clasificación para el torneo de Maestros que tendrá lugar en Turín desde el domingo 15 de noviembre gracias a la derrota este miércoles del australiano Álex de Miñaur ante el argentino Tomás Martín Etcheverry (7-6(2), 6-3).

Mientras, el siete veces campeón, el serbio Novak Djokovic, se quedó también fuera de combate para estar en su 17ª Copa de Maestros, ya que necesitaba al menos hacer semifinales en París y cayó en su segundo partido contra el australiano Rinky Hijikata (2-6, 6-3, 6-3). Los estadounidenses Taylor Fritz y Tommy Paul son ahora quienes pueden sacar a Jódar, de 20 años, del premio gordo para su primera temporada en el circuito de la ATP.

Además, la jornada de sorpresa en París también se cobró la participación del número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, superado con autoridad por el italiano Lorenzo Musetti por 7-6(5), 6-2) y molesto en rueda de prensa por ser preguntado demasiadas veces por su nuevo estatus. "Creo que soy el único número uno que tiene que explicar tantas veces que me siento bien como número uno. Estoy donde me merezco", apuntó ante los medios.