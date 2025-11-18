Alcaraz, baja en la Copa Davis

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, no disputará este jueves con la selección nacional la eliminatoria contra Chequia de la Final 8 de la Copa Davis 2025 en Bolonia (Italia), debido a las molestias en la parte posterior del muslo derecho que sufrió la semana pasada en las Finales de la ATP en Turín.

Según informó la Real Federación Española de Tenis (RFET), Carlos Alcaraz viajó este lunes por la tarde en vehículo para incorporarse a la concentración del equipo español en Bolonia, y se sometió a unas pruebas médicas que revelaron una "sobrecarga muscular importante con edema marcado en el isquiotibial" de su pierna derecha.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", lamentó el tenista murciano.

Alcaraz, que se perdió las anterior eliminatoria por molestias físicas y necesidad de descanso tras conquistar el Abierto de los Estados Unidos y que tampoco estuvo en la primera ante Suiza, regresará a España este martes, de manera que el equipo capitaneado por David Ferrer afrontará el jueves los cuartos de final contra Chequia (10:00 horas) con un equipo integrado por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

El ganador se medirá en las semifinales con el vencedor del cruce entre Argentina y Alemania. En la parte alta del cuadro, el equipo anfitrión y campeón de los dos últimos años, Italia, se medirá a Austria, mientras que Francia abre la competición contra Bélgica este martes.