Alcaraz busca el 'Grand Slam' en el esquivo Australia

Carlos Alcaraz - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz afronta el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, con el objetivo de hacerse con el título y convertirse en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro 'grandes', una empresa que no será fácil teniendo en cuenta que nunca ha superado los cuartos de final del torneo y que Jannik Sinner ha ganado las últimas dos ediciones.

Una año más, con la temporada de tenis arrancando llega la cita en Melbourne desde este domingo y el murciano, número uno del mundo, tiene quizá su mayor cuenta pendiente a sus solo 22 años. "Prefiero ganar mi primer Abierto de Australia que retener mis títulos de Roland Garros y US Open", dijo el año pasado como deseo para 2026.

Después de la mejor temporada de su carrera, con ocho títulos, Alcaraz rompió con su entrenador Juan Carlos Ferrero, una bomba cuyo alcance está por ver. Como ya es habitual en el circuito masculino, el español volverá a estar en el punto de mira al igual que Sinner, ambos dominadores de los últimos ocho 'Grand Slams'.

El italiano es el vigente campeón y no pierde en la Rod Laver Arena desde los octavos de final de 2023 ante Stefanos Tsipsipas, encadenando 14 triunfos de manera consecutiva. De hecho, Sinner ha ganado 27 de sus últimos 28 partidos de 'Grand Slam' disputados en pista dura, siendo la final del pasado US Open ante Carlos Alcaraz su única derrota. Eso sí, tres de las seis victorias del tenista de San Candido sobre el murciano han sido en pista dura.

Pero para llegar a medirse a Sinner en la final, que sería la cuarta consecutiva de 'Grand Slam' entre ambos, Alcaraz tendrá que superar un cuadro benévolo pero que con sus dificultadas. El local Adam Walton, rival de su debut este domingo, no debería poner muchas dificultades en el que también será el primer partido oficial del curso para el número uno del mundo, quien, eso sí, ganó dos exhibiciones al propio Sinner y Alex de Miñaur.

Una parte alta del cuadro que comparte con la segunda baza española en el torneo, Alejandro Davidovich, que viene de alcanzar las semifinales en Adelaida, y con el que se encontraría Alcaraz en octavos. Antes, el murciano tendría que deshacerse de jugadores como Sebastian Korda o Coretin Moutet. Más dificultades podrían tener las últimas rondas con rivales como Daniil Medvedev, que viene de ganar en Brisbane, o Alexander Zverev, finalista en 2025.

Momentos en los que Alcaraz espera no echar de menos las indicaciones de Juan Carlos Ferrero desde su 'box'. En la parte baja del cuadro, Sinner y Novak Djokovic son los principales favoritos para meterse en la final. El italiano es el gran dominador de la superficie, con un récord de 92-6 en las dos últimas temporadas y 12 títulos --dos Abiertos de Australia, US Open, dos ATP Finals, Miami, Cincinnati, Shanghái, París, Róterdam, Pekín y Viena--. Por su parte, 'Nole' viene de alcanzar las semifinales en los cuatro 'Grand Slam' del curso pasado, aunque en ninguno superó esa ronda.

En cuanto al resto de españoles, destaca Rafa Jódar que, a sus 19 años, disputará su primer cuadro final de 'Grand Slam' después de acceder vía previa. Además, Jaume Munar buscará aprovechar su gran final de temporada el curso pasado para meterse por primera vez en su carrera en la segunda semana de un 'grande'.

SABALENKA QUIERE RECUPERAR EL TRONO Y BADOSA SU MEJOR NIVEL

Por otro lado, Aryna Sabalenka parte como máxima favorita para alzarse el próximo 31 de enero con su tercer Abierto de Australia. Para ello, la bielorrusa deberá mejorar las prestaciones del curso pasado, en el que sucumbió en la gran final ante Madison Keys. Además, la polaca Iga Swiatek, que recuperó su mejor versión en el tramo final de la temporada pasada, apunta a ser su principal rival por el título junto a Amanda Anisimova.

En clave española, Paula Badosa, que alcanzó su mejor resultado en un 'Grand Slam' en el torneo australiano en 2025 llegando a semifinales, buscará reencontrarse con su mejor versión. Una empresa en la que será clave que deje atrás los problemas físicos que la estuvieron lastrando durante la mayor parte de la temporada, algo que también mermó su confianza. Además, el sorteo ha sido favorable para ella, teniendo a Jessica Pegula en tercera ronda como primera piedra de toque importante.

En cuanto a las favoritas, Sabalenka ha demostrado estar en un gran momento de forma llevándose el título de Brisbane. Además, cerró el año 2025 con el título del US Open y la final en la Copa de Maestras, en la que cayó ante Elena Rybakina, con la que no se vería en Melbourne hasta una hipotética final. Sí que tendrá como posible rival a Coco Gauff, ante la que ha perdido en cuatro de las nueve veces que se ha visto las caras en superficie dura.

Por su parte, Swiatek, número dos del mundo, tiene en Australia el mismo reto que Carlos Alcaraz, completar el 'Grand Slam', tras ganar Wimbledon el año pasado. Eso sí, la polaca tendrá que superar un cuadro complicado con rivales como la actual campeona, Anisimova, Rybakina o la doble ganadora del torneo Naomi Osaka (2019 y 2021).