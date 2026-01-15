Alcaraz debutará ante Walton y evita a Djokovic en el camino a su primer Open de Australia

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha conocido este jueves los rivales a los que tendrá que superar si quiere levantar el próximo 1 de febrero su primer Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, un sorteo que lo ha encuadrado en la parte superior del cuadro, en la que debutará frente al local Adam Walton y tendrá al alemán Alexander Zverev y al ruso Daniil Medvedev como principales rivales, evitando al serbio Novak Djokovic y al italiano Jannik Sinner hasta una hipotética final.

Carlos Alcaraz ya sabe el camino que tendrá que recorrer a partir del próximo domingo para levantar su primer Abierto de Australia. El murciano debutará en primera ronda ante el australiano Walton, número 79 del ranking y al que ya ganó la temporada pasada en su debut en Queen's. Más sencillo, al menos en cuanto a ranking, sería su rival en segunda ronda, que saldría del ganador del alemán Yannick Hanfmann y el estadounidense Zachary Svajda.

Ya en tercera ronda, la dificultad aumentaría con un hipotético cruce ante el estadounidense Sebastian Korda, al que ha ganado en sus tres últimos duelos pero ante el que sabe lo que es perder, o el francés Corentin Moutet, número 34 del mundo, frente al que disputaría un duelo inédito. En octavos, su rival máximo rival potencial sería el español Alejandro Davidovich, siendo Tommy Paul, ante el que posee un record de 5-2, otra de las posibilidades.

En cuartos de final, ronda en la que ha caído en los dos últimos años el murciano y que es su techo en el torneo, se encontraría al australiano Alex de Miñaur, al que ha vencido este jueves en una exhibición (6-3, 6-4) y ante el que nunca ha perdido, al italiano Flavio Cobolli o el kazajo Alexander Bublik, siempre impredecible. Así, su camino a semifinales tiene un grado menor de dificultad al que tuvo el año pasado, cuando en la antepenúltima ronda se vio las caras ante el serbio Novak Djokovic.

En semifinales, el rival saldrá de la parte inferior de su cuarto, que tiene como máximos favoritos al alemán Alexander Zverev, actual subcampeón del torneo, y Daniil Medvedev, finalista en 2021, 2022 y 2024, aunque también podrían ser el ruso Andrey Rublev, número 14 del mundo, o el canadiense Felix Auger-Aliassime, al que le ha ganado sus últimos cinco enfrentamientos, pero ante el que ha perdido en otras tres ocasiones.

Por la otra parte del cuadro, el actual campeón, Jannik Sinner, es el máximo favorito para llegar a la final por tercer año consecutivo. Junto al número dos del mundo, que debutará ante el francés Hugo Gastón y que podría tener una tercera ronda compleja ante el brasileño Joao Fonseca, estarán encuadrados el 10 veces ganador del torneo Novak Djokovic, el estadounidense Ben Shelton, el italiano Lorenzo Musetti o el noruego Casper Ruud.

Un torneo que contará con, además de Alcaraz, con otros siete españoles en el cuadro principal masculino, entre los que se encuentra el joven Rafa Jódar, que se impuso en la última ronda previa al francés Luca van Assche (6-3, 0-6, 6-1). Así, Davidovich debutará ante el austriaco Misolic, Jaume Munar ante el checo Svrcina, Pedro Martínez frente a Djokovic, Roberto Bautista ante el chino Shang, Carlos Taberner ante el italiano Sonego, Pablo Carreño ante el checo Mensik, y Jódar ante el japonés Sakamoto.

El cuadro femenino contará con cuatro españolas: Paula Badosa, Jessica Bouzas, Cristina Bucsa y Guiomar Maristany. Badosa, número uno española y semifinalista la pasada edición, debutará ante la kazaja Zarina Diyas, y podría verse las caras en tercera ronda ante la estadounidense Jessica Pegula. Además, tendrá de Pegula, tendrá como máximas rivales en su parte del cuadro a la actual campeona Madison Keys, la kazaja Elena Rybakina o la polaca Iga Swiatek.

Por su parte, Jessica Bouzas debutará ante la australiana Storm Hunter, teniendo a Coco Gauff como posible rival de tercera ronda; Cristina Bucsa hará lo propio frente a la ucraniana Elina Svitolina; y Guiomar Maristany, que consiguió acceder al cuadro principal vía fase previa, tendrá como rival en primera ronda a la uzbeka Polina Kudermetova.

En cuanto a las máximas favoritas al título, Aryna Sabalenka tendrá como primera rival a la joven francesa Tiantsoa Sarah Rakotomanga, la polaca Iga Swiate a la china Yue Yuan, Coco Gauff a la uzbeka Kamilla Rakhimova, la estadounidense Amanda Anisimova a la suiza Simona Waltert, y la vigente campeona, Madison Keys, a la ucraniana Oleksandra Oliynykova.