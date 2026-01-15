Roger Federer apoya a Carlos Alcaraz para lograr la "locura" del Grand Slam

Archivo - El extenista suizo Roger Federer (izquierda) junto al tenista español Carlos Alcaraz - Europa Press/Contacto/Bai Xuefei - Archivo

MELBOURNE (AUSTRALIA), 15 Ene. (dpa/EP) -

El extenista suizo Roger Federer ha respaldado al tenista español Carlos Alcaraz para que consiga un logro "increíble" en el Abierto de Australia, en el que el murciano, a sus 22 años, aspira a convertirse en el hombre más joven de la historia en completar el Grand Slam con los cuatro títulos principales, tras haber ganado dos Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz, número 1 del ranking ATP, no ha pasado de cuartos de final en Melbourne Park, pero llega al primer Grand Slam de 2026 como cabeza de serie, por delante de su gran rival; el italiano Jannik Sinner.

Roger Federer tenía 27 años cuando finalmente ganó su primer y único título de Roland Garros, en 2009, para completar la hazaña del Grand Slam completo, y sobre la posibilidad de que Alcaraz lo logre con apenas 22 años, comentó que es algo "difícil" pero posible.

"Pero a su corta edad, completar el Grand Slam sería una locura. Veamos si es capaz de hacer esa locura esta semana, y espero que lo consiga, porque para el tenis sería un momento increíblemente especial. Pero hay otros cien y pico jugadores que dicen: 'No estamos de acuerdo con esos planes', así que lo intentarán todo para detenerlo", valoró desde Australia.

Federer ha visto desde lejos cómo Alcaraz y Sinner se han hecho con el control del tenis masculino tras colgar la raqueta en septiembre de 2022. Entre los dos se han repartido los últimos ocho títulos importantes y en el US Open se convirtieron en los primeros hombres de la era abierta en disputar tres finales importantes consecutivas.

"La rivalidad entre Alcaraz y Sinner me parece fantástica, juegan un tenis increíble. La final de Rolang Garros fue irreal, no es que (el deporte) lo necesitara, pero fue genial que la tuviéramos porque siento que, por un momento, el mundo del deporte se detuvo y observó París y lo que estaba sucediendo en ese épico quinto set", rememoró.

"Fue uno de los mejores partidos que hemos tenido nunca en nuestro deporte. Creo que es bueno que sigamos viviendo de ese impulso y que ellos lo hayan respaldado jugando entre sí en todas esas otras finales. He entrenado un poco con ambos y son unos golpeadores increíbles. Obviamente, hay más por venir y solo espero que no sufran lesiones", manifestó Federer.

El seis veces ganador del Abierto de Australia vuelve al torneo por primera vez desde su última aparición en la pista en 2020. Será la atracción principal cuando salga a la Rod Laver Arena el sábado para la ceremonia inaugural del torneo, en la que también participarán Andre Agassi, Patrick Rafter y Lleyton Hewitt en un partido de exhibición.

"Me encanta estar de vuelta aquí", aseguró el extenista de 44 años. "En realidad, nunca hice una despedida completa, de repente todo había terminado. Por supuesto, guardo muy buenos recuerdos de estar aquí. Ha sido un torneo increíble para mí y uno de mis lugares favoritos para jugar al tenis", se sinceró.

Sobre volver a coger la raqueta, Federer añadió: "Es demasiado fácil y cómodo quedarse en casa y decir: 'No necesito hacerlo'. Estoy nervioso, emocionado y feliz de estar aquí", aseguró.