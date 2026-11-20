MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha impuesto este viernes al italiano Flavio Cobolli en dos sets (6-4, 6-1), en la tercera jornada de la fase de grupos de las Finales de la ATP, que se disputan en Turín en condiciones 'indoor', en un duelo en el que el murciano adaptó su juego para no exigir su físico y exhibió repertorio de golpes.

Carlos Alcaraz cumplió a la perfección el plan de la tercera jornada de la 'round robin'. El murciano, clasificado ya para semifinales como primero, se impuso por la vía rápida y sin apenas desgaste físico a Cobolli. El número tres del mundo dominó de principio a fin el duelo a base de ganadores (29) y un altísimo nivel con su saque, con el que no tuvo que hacer frente a ninguna pelota de rotura en contra, consiguió seis 'aces' y sacó en 73% de primeros.

Alcaraz saltó a la pista sabedor de que lo más importante en el partido era no sentir molestias en la zona de su muslo derecho con su pase como primero de grupo a las semifinales estaba garantizada. Eso hizo que el ritmo del encuentro fuera mucho más frenético, sin apenas peloteos y con el español sacando a relucir su repertorio de ganadores. Así conseguiría romper el saque de Cobolli en el primer juego del partido, una renta que fue suficiente para ganar la manga (6-4).

Y es que Alcaraz se fue hasta los 18 golpes ganadores en el primer set, por 11 errores no forzados. Además, fue implacable con su saque, con el que disputó el 74% de puntos con primeros. Una dinámica que trasladaría al segundo parcial, que arrancaría también con el murciano quebrando el servicio del italiano. Además, en esta ocasión, la renta crecería con un nuevo 'break', para acabar cerrando el partido y la victoria por 6-1 tras poco más de una hora de juego.

El siguiente reto para Alcaraz en el torneo será en la jornada de mañana ante el estadounidense Ben Shelton por un puesto en la final. Será la reedición de la final del Masters 1000 de París, torneo que acabó levantando el murciano. Eso sí, Shelton fue su verdugo en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en la que es la única derrota del español en el cara a cara entre ambos (4-1).