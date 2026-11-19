MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha caído eliminado este jueves de las Finales de la ATP, que se disputan en Turín en condiciones 'indoor', tras perder en la tercera jornada de la 'round robin' frente al estadounidense Ben Shelton en dos sets (7-6(8), 7-5), en un partido en el que tuvo hasta dos puntos de set en la primera manga.

Las ATP Finals de Rafa Jódar han llegado a su fin este jueves. El madrileño se despide del torneo más exigente de la temporada sin haber estrenado su casillero de victorias, pero ofreciendo un rendimiento notable. En la tercera jornada de la fase de grupos, en la que necesitaba ganar para mantener vivas sus opciones, no pudo con Ben Shelton, que tuvo mayor determinación en los momentos claves.

Jódar saltó a la pista sabiendo que gran parte de sus opciones de mantenerse en el torneo era ganar en dos set, por lo que no tenía permitido entrar dubitativo al encuentro. Y así lo hizo ante un Shelton que también necesitaba la victoria para asegurar su pase a semifinales. Y el primer set transcurriría sin apenas opciones al resto, con Jódar desaprovechando las dos únicas pelotas de rotura en el quinto juego.

Así, la primera manga se definiría en el 'tie break'. Una muerte súbita en la que el primero en tomar una ventaja de dos puntos sería Shelton (4-2), tras ganar un nuevo punto al resto. Pero el español daría la vuelta al tanteo con tres puntos consecutivos, dos de ellos con ganadores, que le permitieron tener una primera bola de set que salvó el estadounidense con un gran saque. Y con un error con el revés, el que pasó a tener bola se set al resto sería Shelton, salvada con una volea por Jódar. Y tras desaprovechar otro punto de set al resto, el de Atlanta acabaría cerrando la manga por 10-8 tras más de una hora.

La pérdida del primer set afectaría a nivel moral al tenista de Leganés, que comenzaría con dudas el segundo parcial. Algo que aprovecharía Shelton para romper por primera vez el saque de Jódar en el tercer juego del set. Una ventaja de un 'break' que mantendría hasta el octavo juego, cuando el madrileño ganaría su primer juego al resto del partido. Y cuando todo parecía abocado al 'tie break', Shelton volvería a romper el saque de Jódar para, posteriormente, cerrar el triunfo (7-5).

Ahora, el estadounidense necesitará que Alexander Zverev consiga un sets frente a Arthur Fils para confirmar su presencia en semifinales del torneo. Por su parte, Rafa Jódar da por cerrada su temporada en el circuito ATP, y se centrará en las Finales de la Copa Davis, que disputará con el equipo español en Bolonia a partir del próximo jueves.