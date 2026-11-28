Carlos Alcaraz junto a David Ferrer en la Copa Davis - Massimo Paolone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz, que este sábado ha conseguido el segundo y definitivo punto de la eliminatoria de semifinales de la Copa Davis ante Gran Bretaña (2-0), ha asegurado que ha tratado de "guardar energía" para la final de este domingo ante Italia, y ha recalcado que deben pensar que es "un día más" para afrontar tranquilos la lucha por la séptima 'Ensaladera'.

"Vamos a intentar darle tranquilidad, darle el valor que tiene, por supuesto, estar en esta final, pero sobre todo vamos a intentar pensar que es un día más, intentar transmitir tranquilidad a todo el mundo, que quizás puedan tener algunos nervios. Veremos mañana, pero si me necesitan, aquí estaré, por supuesto, para el equipo", señaló en declaraciones a Movistar+ tras su triunfo ante Arthur Fery (6-2, 6-1).

Además, aseguró que este domingo será "un gran día". "Bueno, en España va a ser un gran día, tanto en pista como fuera de pista, pero esperemos que en pista sea impresionante. Espero que todo el mundo esté animando, también los que estén en casa. Nosotros vamos a intentar darlo todo para que, ganemos o perdamos, la gente que está viéndonos en casa se sienta orgullosa de nosotros, del esfuerzo que hayamos hecho. Lo que sí que podemos decir es que vamos a ir a por todas, pase lo que pase", indicó.

Por otra parte, el murciano analizó su partido de este sábado, con el que certificó el pase a la final después de que Rafa Jódar venciese previamente a Cameron Norrie (6-2, 7-5). "Ha sido increíble. Ha sido un partido muy completo, muy bueno, he jugado a un buen tenis. Él también ha salido a intentar hacer cosas a las que quizás no está acostumbrado, a sobrejugar muchas veces, a pegarle más fuerte de lo que quizás está acostumbrado. Eso le ha hecho cometer algunos errores que hemos aprovechado al máximo", subrayó.

"El 'feeling' de bola que he tenido desde el fondo ha sido muy bueno, le ha dejado muy poco margen. Lo bueno de las pistas rápidas es que con un golpe normalito, te permite entrar otra vez en el punto, porque la bola resbala, no es fácil controlar esta bola en estas pistas. Yo confío mucho en mi movilidad, confío mucho en mis tiros y, sobre todo, en entender cuándo tengo que defender y cuándo tengo que atacar, que es importante. Hemos intentado estar controlados, estar tranquilos y hemos intentado guardarnos energía para mañana, que realmente vamos a necesitarla", declaró.

Por último, Alcaraz reconoció que le resulta violento ejercer de líder en el vestuario. "Sinceramente, me da un poco de cosa ser líder, intentar darles instrucciones o hablar con ellos. Mañana es un gran día para todos, habrá muchos nervios. Yo, gracias a Dios, he pasado por muchas situaciones de mucha tensión, pero han sido a nivel individual", expresó.

"Lo bueno del equipo es que tenemos grandes jugadores, jugadores que ya han ganado la Davis en varias veces además, jugadores que hayan pasado por este tipo de situaciones. Yo intentaré apoyarme en ellos, en el capitán, en Marcel -Granollers-, que también es un jugador que ya ha pasado por estos momentos muchísimas veces, Pedrito -Martínez- ya pasó el año pasado", concluyó.