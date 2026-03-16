Alcaraz lidera un Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó con cuatro 'Top 10' y el invitado Rafa Jódar

Presentación del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, lidera la lista de inscritos de la 73ª edición del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, una cita que se disputará entre el 13 y el 19 de abril en el Real Club de Tenis Barcelona-1899 de la Ciudad Condal y que contará con cuatro jugadores del 'Top 10', además de con el madrileño Rafa Jódar, que ha recibido la primera invitación.

Así se ha anunciado este lunes durante la presentación del certamen ATP 500 en el Palauet Albéniz, en la que también se desveló que esta edición contará con la novedad de la Night Session, una sesión nocturna con el partido más destacado del jueves 16 de abril.

Alcaraz, que este 2026 ha ganado el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha, será el principal reclamo del torneo barcelonés, en el que buscará su tercer entorchado tras las victorias de 2022 y 2023 y en el tratará de resarcirse después de ser finalista en 2025, cuando cayó en el partido definitivo ante el danés Holger Rune.

Además, habrá otros tres tenistas del 'Top 10': el italiano Lorenzo Musetti -número cinco-, el australiano Alex de Miñaur -sexto- y el canadiense Felix Auger-Aliassime -octavo-. También participará el campeón del 2024, el noruego Casper Ruud.

Por otra parte, el torneo anunció que la primera invitación de este año será para el madrileño Rafa Jódar, de 19 años y actual número 109 del mundo, calificado por el certamen como "uno de los tenistas españoles más prometedores".

A la presentación asistieron el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del RCTB-1899, Jordi Cambra; el CEO del torneo, Xavier Pujol; el director deportivo del torneo, Tommy Robredo; el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu; el presidente editor del Grupo Godó, Javier Godó, Conde de Godó; y el Conseller d'Esports, Berni Álvarez. Durante la ceremonia también se entregaron los premios Fuera de Pista a los galardonados de este año, la Fundación Emilio Sánchez Vicario y Lis Arilla.

Robredo explicó que "entre lunes y martes se jugará toda la primera ronda" y, por lo tanto, "debutarán todos los cabezas de serie". "Eso hace que la semana comience con mucha intensidad y mantenga la adrenalina hasta el final. Además, en las primeras rondas siempre puede haber sorpresas, sobre todo por parte de los jugadores de casa, que juegan con una dosis extra de motivación", indicó.

Por su parte, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, destacó "la alianza histórica que mantiene la entidad y el club con el objetivo común de continuar impulsando un evento deportivo de alto nivel como es el Barcelona Open Banc Sabadell". "La ciudad acoge una nueva edición de este torneo de referencia que representa la excelencia del tenis desde hace ya 73 años, que forma parte de su identidad y que a su vez aporta proyección internacional", finalizó.