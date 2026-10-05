Alcaraz luchará por el título en Tokio

El tenista español Carlos Alcaraz durante el ATP 500 de Tokio. - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista murciano Carlos Alcaraz se ha metido este lunes en la final del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre superficie dura, tras remontar en su duelo de semifinales al español Jaume Munar (5-7, 6-3, 6-1), volviendo a meterse en una final por primera vez desde el pasado mes de abril.

Carlos Alcaraz volverá a disputar una final de un torneo por primera vez desde el mes de abril. Lo hará en el ATP de Tokio, en el que defiende título, en el que se ha impuesto en su duelo de semifinales a su compatriota Jaume Munar. El número tres del mundo fue capaz de darle la vuelta a un partido que se le puso cuesta arriba tras caer en el primer parcial. Ahí, contra las cuerdas, fue capaz de subir su nivel de tenis para no dar opción a Munar.

El partido arrancó con ambos jugadores certeros con sus servicios, permitiendo solo siete puntos a los restos. Pero el rumbo del set variaría, llegando el primer 'break' para Alcaraz en el séptimo juego. Una rotura que consolidaría el murciano para colocarse con 5-3 a su favor. Pero ahí, Munar sacó su mejor versión para ganar cuatro juegos consecutivos y cerrar el set, en su primera oportunidad y con una doble falta de Alcaraz, por 7-5.

Le tocaba reaccionar al de El Palmar y así lo haría en el principio del segundo parcial. Dos roturas consecutivas, que podrían haberle dado más ventaja si no hubiera cedido su primer saque. Aun así, el murciano se colocó con una ventaja de dos juegos que ya no perdería en todo el set, de hecho la ampliaría con una nueva rotura con la que igualaría el partido y cerraría el set por 6-3.

Por segunda vez en el torneo, como ocurriera en primera ronda ante Michelsen, Alcaraz hacía frente a un tercer set. Y como ocurriera ante el estadounidense, el murciano exhibiría un nivel de tenis excelso. Un nivel de juego que le permitió llevarse la tercera manga por un contundente 6-1 tras parcial de 5-0 de inicio. Ahora, en la final se medirá al ganador del duelo entre Jiri Lehecka y Valentin Vacherot.