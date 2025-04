El Alcaraz más errático supera a Altmaier y se mete en cuartos de Montecarlo

Davidovich tumbó a Draper en tres sets

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz se metió este jueves en cuartos de final del torneo de Montecarlo, de categoría ATP 1000 y que se disputa sobre tierra batida, tras ganar en dos sets (6-3, 6-1) al alemán Daniel Altmaier, mientras que Alejandro Davidovich avanzó también tras un gran partido ante el británico Jack Draper.

Alcaraz, que no había ganado ningún partido en el Principado hasta esta semana, dio otro paso hacia su primer título en tierra de la temporada. El español superó en un enredado partido a Altmaier, que no dejó coger ritmo de bola al español y que provocó que estuviera más errático que de costumbre, cometiendo un total de 33 errores no forzados. Eso sí, en el tramo final del segundo set, Alcaraz encontró su mejor tenis.

El murciano tuvo dificultades durante gran parte del partido con su saque y, pese a conceder sólo un 'break' en contra, tuvo que levantar hasta nueve pelotas de rotura. También estuvo certero con sus opciones sobre el servicio del alemán, confirmando el 71% de los puntos de 'break' a su favor para un total de cinco.

Un partido que comenzó con Alcaraz sufriendo para mantener su saque, lo que sería la tónica en sus tres primeros turnos, en los que concedió una rotura y levantó hasta seis puntos de quiebre. Pese a ello, el buen nivel del murciano al resto, con tres 'break' consecutivos entre el 2-2 y el 6-3 acabaron dándole la primera manga del partido al número tres del mundo en 53 minutos de juego.

En el segundo set, el murciano dio un paso adelante y puso fin a la sangría de errores no forzados --sólo ocho--, sobre todo a partir del tercer juego de la manga, subiendo también su estadísticas de ganadores hasta los 16. Ahí, con 1-1 en el marcador, Alcaraz comenzó un parcial de 5-0, con dos roturas de por medio, que acabaron dándole el partido tras una hora y 27 minutos de partido.

Ahora, Alcaraz se enfrentará en cuartos de final al francés Arthur Fils, que se deshizo durante la jornada matutina del ruso Andrey Rublev en dos sets (6-2, 6-3) en un encuentro que tuvo poco más de una hora de duración.

Mientras, el también español Davidovich, finalista en 2022, se metió por tercera vez en cuartos de final en el torneo monegasco, donde se medirá con el australiano Alexei Popyrin, con una brillante y exigida actuación de casi tres horas (6-3, 6-7(8), 6-4) ante el campeón de Indian Wells esta campaña.

El malagueño, derrotado en 2025 en las finales de Delray Beach y Acapulco, se aferra a su idilio con el Principado para quitarse la espina a lo grande en busca de su primer título ATP. 'Foki' aguantó la presión de un Draper en forma y no acusó haber desaprovechado una bola de partido en el segundo set, firme en el tercero definitivo.