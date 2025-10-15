Alcaraz se medirá a Fritz en semifinales del 'Six Kings Slam'

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz este jueves en semifinales del torneo de exhibición 'Six Kings Slam', en el ANB Arena (Riad).

Alcaraz, que no pudo estar en el Masters 1000 de Shanghái por unas molestias en el tobillo, volverá a la acción en este torneo que se inauguró el año pasado y que reparte millones entre sus ilustres participantes, seis de los mejores jugadores del mundo.

Fritz avanzó este miércoles a semifinales superando (6-3, 6-4) a Alexander Zverev, la séptima victoria seguida del estadounidense sobre el alemán. Mientras, Alcaraz y Fritz se verán las caras por tercera vez en el último mes (1-1), con victoria para el americano en la Laver Cup y del español en la final ATP de Tokio.