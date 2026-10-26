Alcaraz: "Necesito competición y ritmo de partidos para volver a mi mejor nivel"

Archivo - El tenista español Carlos Alcaraz en rueda de prensa - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo
MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El tenista español Carlos Alcaraz tiene claro que necesita "competición, torneos y ritmo de partido" para poder volver a su "mejor nivel" tras haber estado parado cuatro meses, desde abril a agosto, por una lesión de muñeca, y por ello ve su participación en el torneo de Viena, donde este martes debuta ante el ruso Karen Kachanov, como "una semana muy importante y una gran oportunidad para seguir mejorando".
"No he jugado muchos torneos este año. Necesito competición, torneos y ritmo de partidos para volver a mi mejor nivel. Estoy contento con mi forma de jugar y con mi nivel actual, pero siento que todavía no estoy donde quiero estar", señaló Alcaraz en declaraciones recogidas este lunes por la web de la ATP.
El murciano tiene claro que necesitar "estar" en estos torneos y "entrenar y competir" contra jugadores 'top' como los que se encontrará en la capital austriaca, entre ellos el futuro número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, "para recuperar ese ritmo, paso a paso".
"Llevaba unas semanas sin competir, y tanto mi equipo como yo consideramos que jugar aquí en Viena sería una excelente oportunidad. El cuadro es muy exigente, con grandes jugadores participando en el torneo. Siento que esta será una semana muy importante y una gran oportunidad para seguir mejorando", añadió al respecto el murciano.
El de El Palmar jugará en la capital austriaca por primera vez desde 2021, siendo semifinalista con 18 años precisamente ante Zverev. "Cinco años pueden no parecer mucho, pero, al mismo tiempo, ha sido un camino realmente largo para mí. He conseguido grandes logros desde la primera vez que jugué aquí, y me siento muy orgulloso de ello, pero sigo siendo el mismo chico, con las mismas ambiciones y los mismos sueños", confesó.
"Sigo disfrutando de cada momento cuando piso la pista. A veces resulta muy difícil reflexionar sobre todo el recorrido, sobre todos los torneos que he disputado y los que he ganado. Todo sucede sin pausa; sigues jugando, sigues entrenando, y no terminas de asimilar todo lo que ha ocurrido. Al mirar atrás ahora, resulta increíble, pero nunca me he detenido realmente a pensarlo", puntualizó Alcaraz.
Sobre su papel de referente, el tenista español cree que "lo mejor" que puede hacer para ser es "cómo" se comporta "tanto dentro como fuera de la pista". "No se trata solo de ganar torneos, se trata de cómo me presento, cómo lucho y cuánto amo este deporte. Creo que eso es importante", expresó.
"Estuve cinco meses fuera de la competición. La forma en que me comporté durante ese periodo, cómo intenté recuperarme lo más rápido posible y cómo afronté la lesión a nivel mental, esos aspectos también son importantes. No siento ninguna presión porque, sencillamente, soy yo mismo, tanto dentro como fuera de la pista. Me alegra mucho que los niños y muchas otras personas me vean como un buen modelo a seguir. Intentaré seguir actuando igual, porque, al fin y al cabo, así es como soy", sentenció al respecto.