Alcaraz: "No me veo jugando con 35 años"

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Abierto de Australia - Marcin Cholewinski / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha reconocido que no se ve "jugando con 35 años", ya que el tenis es "muy exigente mental y físicamente", además de afirmar que el hecho de no haber podido llegar nunca hasta este año más allá de cuartos de final en el Abierto de Australia le dio "más ganas, más motivación y más hambre" para ganarlo.

"El tenis es muy exigente mental y físicamente. La velocidad de la bola ha aumentado, la exigencia en pista, el calendario...", señaló en una entrevista a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, donde desveló el consejo que le dio el suizo Roger Federer. "Nosotros tratamos de cuidar el cuerpo lo máximo posible, pero, como dijo un buen sabio -Federer-, no puedes pensar de aquí a 15 años, piensa de aquí a cinco años", afirmó.

En este sentido, confesó que no cree que pueda desarrollar su carrera profesional durante muchos años. "Sí que es verdad que con 35 años no me veo jugando. Aunque quizá llegue el momento y siga con más ilusión que nunca y me motive seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita", manifestó.

Sobre su conquista de Australia, reconoció que está "contento" de "poner" su nombre en los cuatro 'grandes'. "Era un 'Grand Slam' raro para mí. Siempre venía de hacer buenas pretemporadas, de verme físicamente muy bien, tenísticamente muy bien... Y nunca había podido pasar de cuartos. Eso me dio más ganas, más motivación y más hambre", explicó.

Además, aseguró que en este torneo ha aprendido "a darle valor a las cosas". "Hay que pararse un momento y pensar en todo lo que estamos viviendo, disfrutarlo y darle valor. Conseguir los cuatro 'Grand Slams', ser el más joven...", dijo. "Odio más perder de lo que me gusta ganar", añadió.

"¿Creo que ha merecido la pena el esfuerzo por mi sueño? Y la respuesta es que sí. Todo el esfuerzo que he hecho ha merecido la pena", apuntó, antes de reconocer la ilusión que le hizo ver a Rafa Nadal en la final en Melbourne. "Tener a Rafa viéndola, que me felicite y se alegre por mis triunfos, habla de la buena persona que es", indicó.

Por último, Alcaraz quiso destacar su segundo apellido, Garfia. "A mí me hubiese encantado llevar el apellido de mi madre, pero Garfia es complicado de decir para los extranjeros. Obviamente, mi madre siempre tendrá el reconocimiento que merece", concluyó.