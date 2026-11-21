Carlos Alcaraz - Domenico Cippitelli/IPA via ZUMA / DPA

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha clasificado para la final de las Finales de la ATP, que se están disputando en Turín (Italia), después de vencer este sábado en semifinales al estadounidense Ben Shelton (3-6, 6-3, 7-6(1)), un duelo en el que se vio obligado a remontar un primer set en contra y que liquidó con un 'tie-break' prácticamente perfecto.

Ni siquiera los problemas en el isquiotibial, que le han hecho jugar con una aparatosa protección en su pierna derecha, lastraron a un Alcaraz al que el norteamericano logró romper el servicio por primera vez en todo el torneo. Una prueba más para un jugador que llegaba a la pista dura cubierta italiana sin haber perdido un partido en la superficie desde su estreno en Viena.

Así, igualó el choque ganando la segunda manga con un solitario 'break' y apagó la inspiración de Shelton, con el que ya se había cruzado en semifinales del Masters 1000 de París, en un tercer parcial resuelto con una increíble muerte súbita (7-1).

Con ello, Alcaraz peleará este domingo por su 30º título ATP en su séptima final del año -Abierto de Australia, Doha, Montecarlo, Tokio, Viena, París y Finales ATP-, más que ningún otro jugador. Un año después, el español volverá a pelear por el título en Turín, después de caer en 2025 ante el italiano Jannik Sinner.

Sobre la pista dura del Inalpi Arena, Shelton empezó fuerte al saque, como es habitual, y además fue letal con su primera bola de 'break' a favor, en el segundo juego tras una volea de Alcaraz a media cancha y que se marchó a un lateral; en ese 30-40, el murciano sacó al cuerpo de su adversario, pero éste metió un resto de 'drive' paralelo defensivo.

Shelton conseguía de esa forma, con un golpe de sopetón, algo que ni su compatriota Frances Tiafoe, ni el ruso Daniil Medvedev ni el italiano Flavio Cobolli habían logrado en los tres partidos previos de Alcaraz en este torneo durante la fase de grupos. Y luego, sin sufrir, consolidó su rotura con otro servicio fácil mientras su rival se mostraba incómodo.

El de El Palmar, que ante Cobolli hizo olvidar sus molestias en el muslo izquierdo, pudo devolverle la rotura en el séptimo juego, pero el norteamericano, discípulo de su extécnico Juan Carlos Ferrero, neutralizó sus dos oportunidades antes de cerrar el set con un juego en blanco.

A pesar del golpe, Alcaraz fue de menos a más en una segunda manga en la que se mostró mucho más agresivo, consciente de que cualquier error resultaría letal ante un rival atento. Su oportunidad llegó en el octavo juego, con un revés paralelo al resto que le permitió servir para ganar. Y el murciano no lo desaprovechó y envió la lucha al tercer set.

Con un juego sólido sin puntos para su adversario, Shelton avisó de que seguiría plantando batalla, pero el número del tres del mundo tampoco titubeó. Respondió con otros tres juegos en blanco para el 5-5 que condenaron, al menos, a jugar dos juegos más.

Ambos defendieron sus siguientes saques y condenaron a la manga y al partido al 'tie-break'. Dos minirroturas ofrecieron ventaja a Alcaraz (4-1), que ganó sus siguientes saques para gozar, con 6-1, de cinco bolas de partido. En la primera de ellas, selló el triunfo y puso fin a la lucha tras una hora y 59 minutos.

Ahora, buscará el domingo su primer 'trofeo de Maestros' frente al ganador de la otra semifinal, que disputarán este sábado el alemán Alexander Zverev, actual número uno del mundo, y el ruso Daniil Medvedev.