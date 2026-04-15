Alcaraz se retira del Barcelona Open Banc Sabadell

El español Carlos Alcaraz comparece en rueda de prensa para anunciar su retirada del Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó 2026, en el Real Club de Tenis Barcelona, el 15 de abril de 2026, en Barcelona

El español Carlos Alcaraz comparece en rueda de prensa para anunciar su retirada del Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó 2026, en el Real Club de Tenis Barcelona, el 15 de abril de 2026, en Barcelona - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

"Es una lesión un poquito más seria de lo que esperábamos"

"Espero que podáis verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, se ha dado de baja este miércoles del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó debido a sus problemas en la muñeca derecha, según ha confirmado el propio jugador ante los medios.

"Lo primero es que es raro y difícil sentarme aquí, por segunda vez, y comunicar que no voy a poder seguir en el torneo. Como pudisteis ver en el partido de ayer, sentí, después de un resto, que me venció la muñeca y empecé a notar una molestia que fue yendo a más", comunicó a los medios en una comparecencia sin preguntas.

"Es una situación que había sentido previamente. Pensaba que no iba a ir a más, que eran molestias de la exigencia de la semana, pero vistas las pruebas de hoy, es una lesión un poquito más seria de lo que esperábamos", detalló el que era el primer cabeza de cartel de este Godó.

El murciano, finalista en la pasada edición del torneo barcelonés --perdida, mermado por lesión, ante el danés Holger Rune--, se hizo daño en la articulación en su estreno de este martes ante el finlandés Otto Virtanen y se había saltado el entrenamiento de este miércoles en las instalaciones del RCTB-1899 de Barcelona.

Aunque tenía que jugar el jueves ante el checo Tomas Machac, el de El Palmar ha optado por no arriesgar, aunque este abandono le impedirá recuperar el número uno que había perdido el pasado domingo en Montecarlo ante el italiano Jannik Sinner.

A partir de ahora se centrará en recuperarse de esta lesión, sin espeficiar si podrá estar en el Mutua Madrid Open o no. "Tengo que escuchar a mi cuerpo, hacer lo que venga mejor y que no me repercuta para el futuro. Por eso tengo que borrarme de este torneo, que siempre ha sido especial, maravilloso, súper especial para mí. Nunca me gusta borrarme de ningún torneo, menos de este", se sinceró.

"Con mucha tristeza, tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible con mi equipo, con los doctores, con el fisio, e intentar estar lo más sano posible lo antes posible para los torneos que tengo en el futuro. Espero que podáis verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible", valoró.