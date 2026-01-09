Alcaraz y Sinner viven su primer duelo del año en Corea del Sur

Archivo - Carlos Alcaraz y Jannik Sinner - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner se enfrentan este sábado (8.00 hora peninsular española/Vamos) en un partido de exhibición en el Inspire Arena de Incheon (Corea del Sur) con el que abren 2026 y que les servirá como preparación para el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

El duelo en tierras coreanas servirá tanto para el número uno del mundo, que tendrá su primera aparición tras separarse de Juan Carlos Ferrero y con Samuel López como único entrenador, como para el número dos, que despidió 2025 conquistando las Finales de la ATP de Turín, como inauguración del nuevo año y como única toma de contacto antes de su primer partido oficial, ya en Melbourne.

Y es que ni el murciano ni el transalpino jugarán ninguno de los torneos previos al primer 'grande' del curso, por lo que el enfrentamiento en Incheon será la única oportunidad para comprobar el estado de forma de ambos antes del asalto al título australiano.

Los dos deportistas, que se repartieron el pasado año los títulos de 'Grand Slam' -Roland Garros y el US Open para Alcaraz y el Abierto de Australia y Wimbledon para Sinner-, afrontarán un nuevo capítulo de su ya mítica rivalidad, que les ha llevado a enfrentarse 16 veces en el circuito ATP, con un balance de 10 triunfos para el de El Palmar -cinco en finales- y seis para el italiano -tres en finales-.

En 2025, los dos se vieron las caras en seis finales, con cuatro victorias para Alcaraz -en Roland Garros, en el US Open y en los Masters 1.000 de Roma y de Cincinnati- y dos para Sinner -en Wimbledon y en las Finales de la ATP-.