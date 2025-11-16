Alcaraz sucumbe ante el Maestro Sinner en Turín

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz perdió (7-6(4), 7-5) este domingo ante el italiano Jannik Sinner en su intento por ganar por primera vez las Finales ATP, Copa de Maestros que defendió por segundo año seguido el jugador local en Turín (Italia).

Alcaraz, número uno del mundo y campeón de ocho títulos en 2025, falló en los momentos decisivos y vio esfumarse el gran broche de la ATP, cita que reúne a los ocho mejores de la temporada.

El murciano arrastró una molestia en la pierna derecha desde el primer parcial, pendiente toda España por la Copa Davis de la próxima semana, y el italiano levantó un 'break' abajo en el segundo set para alargar su increíble racha bajo techo (31 victorias seguidas).