Alcaraz: "Tengo que alejarme del miedo y jugar normal"

Carlos Alcaraz, US Open - Europa Press/Contacto/Marcin Cholewinski

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que estos cuatro meses y medio sin jugar atravesó momentos complicados, pero se mostró confiado en la decisión acertada de volver en el US Open, sin miedo y dispuesto a "jugar normal", "al 100%", tras las buenas sensaciones de los últimos entrenamientos y partidos en Nueva York.

"Tengo sensaciones parecidas. Necesito competición, entrenamientos con estos jugadores. Me estoy probando pero me encuentro bien. Aquella lesión me ayuda a saber que está todo en mi cabeza, tengo que confiar en mi equipo que me dice que va a ir bien", dijo en rueda de prensa.

El murciano fue preguntado por otras lesiones, como la que tuvo en el antebrazo, que le obligaron a jugar con ese miedo o preocupación. "Tengo que ir al 100%, y con el entrenamiento que he hecho hasta ahora, ha ido todo bien. Tengo que alejarme del miedo y jugar normal", apuntó, antes de hablar de su baja más prolongada, desde el torneo de Barcelona, a mediados de abril.

"Han sido cuatro meses y medio donde pasé de todo. Los primeros fueron difíciles, no podía hacer nada con mi brazo derecho, pero a la vez disfruté mi tiempo con mi familia, con mis amigos. Estuve en casa. Cuando empecé a entrenarme un poco, sin saber cuándo iba a volver, esos pensamientos son difíciles de llevar, porque no sabía qué podría jugar. Fue difícil de gestionar. Al final, aquí estoy. Mi objetivo era volver lo antes posible, tratar de no perderme más torneos. Esos pensamientos fue lo más complicado", afirmó.

Alcaraz, que disputó estos días el dobles mixto junto a Serena Williams, apuntó que no ha cambiado nada en su juego por culpa de la lesión en la muñeca. "No he cambiado nada de técnica, de juego, quiero sentirme yo mismo. Si hubiese tenido que cambiar algo para estar aquí no habría venido. Es importante mantener mi identidad y espero tener una larga carrera", explicó.

"Sé que regresar aquí en el US Open, al mejor de cinco sets, después de tanto tiempo sin competir, es un reto muy grande. Probablemente, en términos de recuperación, no es lo mejor, pero con el equipo pensamos que estaba listo. No fue una decisión fácil, pero hice lo que necesitaba para estar preparado, hice todo lo que había que hacer perfecto, dentro y fuera de la pista, durante muchos largos días. Vimos que todo estaba bien, que era el momento de volver y no hay mejor torneo que el US Open para hacerlo y sentir el cariño que siempre me da la gente aquí", zanjó.

Además, el campeón de siete 'Grand Slams', entre ellos dos Abiertos de Estados Unidos (2022 y 2025), reconoció un raro infortunio el hecho de no coincidir con Jannik Sinner, ausente en Nueva York por lesión, durante tanto tiempo. "Es una pena para todos que Sinner se pierda un 'grande', es raro que no nos veamos en seis meses. Le deseo una rápida recuperación y que vuelva en su mejor forma. Hay muchas lesiones y eso muestra lo apretado del calendario, pero veremos pronto a Sinner en la pista mejor que nunca", dijo.

Por otro lado, Alcaraz calificó "experiencia para toda la vida" el ver a España ganar el Mundial de fútbol en el MetLife de Nueva Jerset y, además, participar en la ceremonia sobre el césped portando el trofeo invitado por Louis Vuitton. "Fue una experiencia para toda la vida. España ganando el Mundial. Pensé mucho sobre ello y todavía lo hago. Trato de aprovechar y disfrutar de todas las oportunidades que me da la vida", terminó.