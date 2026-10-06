Alcaraz: "Vaya viaje hemos tenido; un proceso largo, lento, con altibajos y dudas"

El tenista español Carlos Alcaraz en el torneo ATP500 de Tokio - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró "muy feliz" y "agradecido" tras revalidar este martes su corona en el torneo ATP 500 de Tokio frente al checo Jiri Lehecka por 7-6(4) y 6-4, un triunfo que dedicó íntegramente a su equipo de trabajo tras superar un camino "muy largo y lento" marcado por el esfuerzo de recuperación física, la exigencia y las dudas.

"Tengo que continuar con mi equipo. Vaya viaje hemos tenido, ha sido un proceso realmente largo y lento, con altibajos, dudas y también momentos muy buenos. Pero el trabajo duro que todos habéis hecho por mí para estar listo, en buena forma y sano físicamente para la vuelta ha sido increíble", manifestó Alcaraz a pie de pista tras conquistar el decimoséptimo título de su carrera y el tercero de la temporada 2026.

En este sentido, el jugador murciano quiso enfatizar la labor constante que realiza su entorno técnico y médico para mantenerle en el máximo nivel competitivo. "Tengo que daros las gracias por todo lo que habéis hecho, no solo durante este tiempo, sino por estar siempre detrás apoyándome y haciendo lo necesario para que sea mejor dentro y fuera de la pista. Me siento una persona muy afortunada de estar rodeada por vosotros", remarcó al respecto.

Asimismo, el de El Palmar tuvo palabras de reconocimiento hacia su rival en la final del torneo japonés. "En primer lugar, tengo que empezar por Jiri. Ha sido una gran semana y un gran torneo para ti y para tu equipo, sois unos grandes trabajadores. Estoy seguro de que esta no va a ser tu última final, así que te felicito por el camino recorrido y te deseo todo lo mejor para el resto de la temporada y para el futuro", dedicó al tenista checo.

Por último, Alcaraz expresó su gratitud hacia la organización del evento y la afición nipona. "No me puedo creer el apoyo que recibo aquí cada vez que salto a la pista, cuando entreno o cuando paseo por aquí. Estoy realmente feliz y agradecido por ello, no puedo esperar para volver a veros y sentir vuestro cariño y energía una vez más", concluyó antes de despedirse de los aficionados japoneses con un "¡Hontoni arigatou!".