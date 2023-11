Anabel Medina: "Las jugadoras están teniendo una adaptación muy buena y tienen buenas sensaciones"

Paula Badosa: "Jugar la eliminatoria en España me motiva muchísimo"



MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capitana del equipo español de Billie Jean King Cup, Anabel Medina, ha asegurado que las jugadoras tienen "buenas sensaciones" de cara a la disputa de las Finales de la competición, que se celebran del 7 al 12 de noviembre en La Cartuja de Sevilla, una pista en la que han tenido "una adaptación muy buena".

"Está siendo una adaptación muy buena. La pista es agradable de jugar, no muy rápida. Las chicas están con buenas sensaciones y con muchísimas ganas de jugar", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

La extenista de Torrent contará con Paula Badosa, Sara Sorribes, Rebeka Masárová, Cristina Bucsa y Marina Bassols para buscar el sexto título para España. El equipo ya se ha ejercitado al completo en las pistas cubiertas instaladas sobre el césped del estadio.

Además, Medina confió en que Badosa, que no ha competido desde Wimbledon por lesión, pueda ofrecer su mejor versión la próxima semana. "Todo el mundo sabe el nivel que tiene Paula. Es una grandísima jugadora. Este año ha podido competir muy poquito por la lesión de espalda, pero es cierto que si está en buena forma es una jugadora importante en el equipo", indicó.

Por su parte, Badosa reconoció que ya no siente "dolor" y que está preparada para afrontar el torneo. "Ha sido una lesión muy larga y un proceso muy complicado, pero finalmente ya no tengo dolor, que es lo importante. Jugar la eliminatoria en España me motivaba muchísimo. Sabía que quizás iba a llegar un poco justa, pero tenía este objetivo muy claro", subrayó la catalana.

Por su parte, la castellonense Sara Sorribes, que por ranking ejercerá de número uno del equipo, coincidió en las buenas sensaciones. "Estoy bien, me veo preparada. Este año he jugado muchos torneos individuales y dobles y sé que mi físico está preparado", manifestó.

Mientras, Rebeka Masárová llega a la cita tras su mejor temporada, asentada en el 'Top 100' mundial. "Una de las cosas de las que me siento feliz es de haber empezado bien el año y haber competido también las últimas semanas porque el año se hace largo, llegas cansada pero al final hay que dar también el máximo y no es tan fácil", explicó.

Cristina Bucsa podría ser una de las jugadoras elegidas para el partido de dobles. "La capitana es quien tiene que elegir, pero yo creo que ayudar a dar ese punto al equipo", apuntó. "Este año está siendo muy bueno y lo que me falta ahora es tener esa continuidad de jugar los mejores torneos para seguir subiendo en el ranking", afirmó Marina Bassols.

Las españolas recibieron también la visita de dos figuras del deporte español: la campeona olímpica de halterofilia Lydia Valentín y la atleta paralímpica Desirée Vila, en un acto organizado por Iberdrola, patrocinador oficial de la RFET.

España se medirá en la fase inicial de grupos a Canadá el miércoles 8 de noviembre y a Polonia el viernes 10, siempre a partir de las 16.00 horas. Los primeros clasificados de cada grupo disputarán las semifinales el sábado.