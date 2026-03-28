Aryna Sabalenka vence a Coco Gauff y revalida su título en Miami

Aryna Sabalenka celebra una victoria en el Miami Open. - Europa Press/Contacto/Cc

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española bielorrusa Aryna Sabalenka ha conquistado este sábado el torneo de Miami (Estados Unidos), de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre pista dura, gracias a su triunfo en la final por 6-2, 4-6 y 6-3 contra la estadounidense Cori 'Coco' Gauff tras dos horas y 10 minutos.

Sabalenka, nº 1 del ranking mundial de la WTA y vigente defensora del título en este torneo de Florida, se situó con un 0-40 a favor nada más empezar el partido y lo aprovechó para dejar rezagada a su contrincante. De hecho, en el quinto juego levantó Gauff otras tres bolas de rotura, como aviso de lo que llegó poco más tarde en el séptimo juego (5-2).

De inmediato, la bielorrusa consolidó ese nuevo 'break' y atrapó para su casillero el set inaugural en poco más de media hora. Sin embargo, la estadounidense mejoró al inicio de la segunda manga, como evidenció con una bola de quiebre que no consumó en el segundo juego y también luego salvando dos opciones de 'break' de Sabalenka en dos juegos distintos.

Para colmo de la bielorrusa, cedió su servicio en el sexto juego y con ello vio cómo Gauff empataba el duelo a sets. Eso sí, de cara a la tercera y definitiva manga, la nº 1 del mundo se apuntó una rotura justo al empezar y de ahí en adelante ya nunca concedió a su adversaria bolas de 'break'. Y en el noveno juego, Sabalenka cerró su triunfo al resto.