Azarenka pide "cooperación y empatía" hacia los australianos a los tenistas del Abierto de Australia

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista bielorrusa Victoria Azarenka, exnúmero uno del mundo y ganadora en dos ocasiones del Abierto de Australia, ha pedido a sus compañeros, a los entrenadores y a todos los participantes en el 'Grand Slam' oceánico que se encuentran en cuarentena "cooperación, comprensión y empatía" hacia los australianos, que también han pasado "por muchas restricciones muy exigentes que no eligieron" y que han perdido "a sus seres queridos y sus trabajos" durante la pandemia de coronavirus, después de que muchos tenistas criticasen sus condiciones de aislamiento.

"Este ha sido un momento muy difícil para muchos de nosotros, que no esperábamos terminar en la situación en la que nos encontramos, incluida yo misma. Estar en una cuarentena de 14 días como esta es muy difícil de aceptar para estar preparados para jugar nuestro primer 'Grand Slam' del año. Entiendo toda la frustración y el sentimiento de injusticia, es abrumador", señaló en un comunicado divulgado a través de sus redes sociales.

Sin embargo, recordó que vivimos "una pandemia global" y que "nadie tiene un manual claro de cómo operar a plena capacidad y sin errores". "A veces pasan cosas y tenemos que aceptarlas, adaptarnos y seguir avanzando", dijo. "Me gustaría pedir a todos mis compañeros cooperación, comprensión y empatía por la comunidad local, que ha pasado por muchas restricciones muy exigentes que no eligieron, pero se vieron obligados a seguir", solicitó.

En este sentido, la ganadora del 'grande' australiano en 2012 y 2013 pidió a sus colegas que sean "sensibles" con "las personas que han perdido sus trabajos y a sus seres queridos" durante estos meses. "Me gustaría pedirnos a todos que tengamos respeto por las personas que trabajan incansablemente para intentar hacernos la vida más fácil", afirmó.

En total, 72 tenistas que participarán en el Abierto de Australia se encuentran cumpliendo una estricta cuarentena de 14 días después de que nueve personas diesen positivo en tres vuelos chárter de Abu Dabi, Doha y Los Ángeles, que trasladaban exclusivamente a gente que estaría en el 'grande' oceánico.

Todos los jugadores ya estaban obligados a someterse a una cuarentena de dos semanas al llegar a Australia, pero se les concedió una exención para entrenar al aire libre durante varias horas al día. Ahora, los pasajeros de los vuelos afectados no podrán salir de su habitación durante ese tiempo.

"Me gustaría pedir a los medios de comunicación que tengan conciencia sobre el impacto y la influencia que aportan a esta situación y a la comunidad. Me gustaría que la gente de la comunidad supiera y entienda que nuestra principal prioridad es garantizar la salud y la seguridad de todas las personas", subrayó. "Me gustaría que intentemos apoyarnos unos a otros. Las cosas siempre son más fáciles cuando se tiene un entorno compasivo y se trabaja en conjunto", concluyó Azarenka.