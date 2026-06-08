Badosa cae en su regreso al circuito y Landaluce avanza en Stuttgart

Archivo - La tenista española Paula Badosa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha caído en su regreso al circuito en la primera ronda del torneo de S-Hertogenbosch, de categoría WTA 250 y que se disputa sobre hierba, frente a la ucraniana Daria Snigur en dos sets (6-1, 7-6(2), mientras que el madrileño Martín Landaluce ha avanzado en su debut en el ATP 250 de Stuttgart tras remontar en su debut al francés Pierre-Hugues Hebert (5-7, 6-3, 6-4).

El regreso de Paula Badosa al circuito WTA no ha tenido un resultado feliz. La gironí, que volvía a disputar un partido oficial un mes y medio después de caer en el Mutua Madrid Open, no pudo superar su partido de debut en el WTA 250 de S-Hertogenbosch (Países Bajos), en el que cayó ante Snigur. La ucraniana superó en ritmo y juego a la española desde el arranque de partido, y tan sólo le permitió sumar un juego en el primer parcial. En la segunda manga, el nivel de Badosa subió, pero acabó cayendo de manera contundente en el 'tie break' (7-2).

Mejor suerte corrió Martín Landaluce en su estreno en la temporada de hierba en el ATP 250 de Stuttgart. El madrileño supo sufrir para remontar un debut complicado ante el francés Herbert, que llegaba más rodado al encuentro después de superar dos partidos en la fase previa. Así, el primer set caería del lado del francés (7-5), obligando al joven español a darle la vuelta al encuentro en los dos siguientes sets. Especialmente meritorio sería el tercero y definitivo, donde remontó un 1-3 y 'break' en contra para acabar cerrando el duelo por 6-4.

El otro español presente durante la jornada en Stuttgart fue el Alejandro Davidovich, que no pudo superar en la primera ronda a Mattia Bellucci (6-2, (5)6-7, 6-1). El andaluz fue capaz de igualar a un set un partido que se le puso en contra después de ceder el primer parcial, pero en la tercera y definitiva manga, el italiano se mostraría muy superior (6-1).