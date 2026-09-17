Badosa y Quevedo pasan a cuartos en Sao Paulo y Bucsa a semifinales en Guadalajara

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tenistas españolas Paula Badosa y Kaitlin Quevedo han accedido a cuartos de final en el torneo WTA 250 de Sao Paulo (Brasil) gracias a sus respectivas victorias ante la argentina Jazmín Ortenzi (4-6, 6-2 y 6-2) y la brasileña Nauhany Vitoria Leme da Silva (6-2 y 6-1), mientras que la también española se ha clasificado para semifinales en el torneo WTA 500 de Guadalajara (México) tras vencer a la checa Sara Bejlek (6-0 y 6-4).

En la pista dura brasileña, Badosa empezó bien su partido, con 'break' incluido para situarse 4-1 arriba; sin embargo, se quedó anclada y Ortenzi remontó el primer set. Aun así, y pese a encajar otra rotura nada más iniciar la segunda manga, la catalana se puso las pilas; ganó el segundo parcial y comenzó el tercero y definitivo con ímpetu, además de talento.

Rompió el servicio de la argentina en el segundo juego y le devolvió el 'contrabreak' en el cuarto, manteniéndose por delante (4-1) y enfilando su triunfo con otra rotura a favor, en blanco, después de dos horas y cuarto de partido. En la siguiente fase, Badosa se enfrentará a la estadounidense Mary Stoiana, verduga de la checa Dominika Salkova por 7-6(5) y 6-1.

En la misma ronda estará Quevedo, que confirmó su buen estado de forma al no darle apenas opción a Naná Silva. Solamente en el arranque aguantó la brasileña el ritmo de su adversaria, quien se recuperó de un 'break' en el tercer juego y desde ahí en adelante se mostró sólida sacando. Encajó un solo quiebre más, pero fue con el marcador visto para sentencia.

Por otra parte, sobre la pista dura mexicana, Bucsa resolvió su cita contra Bejlek en poco más de una hora. La cántabra está enchufadísima en este certamen y lo dejó claro endosándole un 'rosco' a su oponente en el primer set, para después en el segundo neutralizar la reacción que había experimentado la checa viéndose de forma provisional con 0-2 y 1-3 arriba.