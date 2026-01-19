Badosa vence en su debut en Australia y Jessica Bouzas cae eliminada

La tenista española Paula Badosa. - Darren England/AAP/dpa

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha avanzado este lunes a la segunda ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras imponerse en dos sets a la kazaja Zarina Diyas (6-4, 6-2), mientras que la gallega Jessica Bouzas cayó eliminada tras perder en su duelo de primera ronda ante la australiana Storm Hunter por un doble 6-4.

Paula Badosa se estrenó en el Abierto de Australia con un triunfo contundente y buenas sensaciones. Badosa superó por la vía rápida el duelo ante la cazaja Diyas en una hora y 21 minutos de juego. La gironí dejó patente su superioridad desde el arranque del encuentro, con un 'break' en el primer juego y otro en el quinto. Roturas que le permitieron, junto a la solidez con su servicio, cerrar la primera manga por un contundente 6-2.

Más igualdad hubo en el segundo set, pese a que el inicio de Badosa sería igual de bueno, con un juego al resto. Sin embargo, la kazaja apretaría al resto e igualaría el parcial en el sexto juego (3-3). Pero la reacción de Badosa llegaría con un 'contra break' que acabaría siendo decisivo para el 6-4 definitivo. Ahora, su rival en segunda ronda será la rusa Oksana Selekhmeteva, que venció en primera ronda a la alemana Ella Seidel (6-3, 3-6, 6-0).

Por su parte, la gallega Jessica Bouzas no pudo superar en su debut a la australiana Hunter en un partido marcado por los numerosos errores no forzados (32). Un encuentro que arrancó de manera esperanzadora para la española, que se colocó con un 0-3 inicial. Pero dos roturas en contra consecutivas decantarían la primera manga en favor de la australiana, que se adjudicó el primer set por 6-4.

El segundo set estuvo marcado por la fragilidad de los servicios por parte de las dos jugadoras. Hasta cinco 'break' realizaron entre ambas, dos en el caso de la española, que llegó a ir por delante en el parcial (1-4). Pero de nuevo, dos roturas consecutivas y cinco juegos seguidos para Hunter le dieron el triunfo en el encuentro (6-4).