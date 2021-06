Boris Becker, a Naomi Osaka: "Tienes 23 años, estás sana, tu familia está bien, ¿dónde está la p... presión?"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extenista alemán Boris Becker, exnúmero uno y ganador de seis 'grandes' cargó contra la tenista japonesa Naomi Osaka, que renunció a participar en Roland Garros porque no quería atender a los medios de comunicación tras cada partido.

"Tienes 23 años, estás sana, tu familia está bien, ¿Dónde está la p... presión?", dijo Becker al ser preguntado por Osaka en una entrevista con 'The Times'. "¿Presión? ¿No es presión cuando no tienes comida? ¿Cuando has de dar de comer a tu familia y no tienes trabajo? ¿Cuando te lesionas y te cambia la vida? ¿No es eso más presión?", añadió.

"Si no puedes lidiar con los medios, es muy difícil ser un tenista profesional", añadió Becker. "La gira no es posible sin la prensa. Y es difícil ganar premios en metálico o dinero para patrocinadores sin los medios de comunicación".

Además, el germano reconoció que las ruedas de prensa y la atención a los medios "no es algo que los tenistas esperamos con ansias". Pero es parte del trabajo. Tienes que aprender a lidiar con eso", finalizó Becker.