Bouzas acaba un Mutua Madrid Open "especial y positivo" para ella: "Es un partido del que voy a aprender"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jessica Bouzas ha comentado este jueves que su derrota en la segunda ronda del Mutua Madrid Open, por 5-7, 7-6(2) y 6-4 ante la polaca Magdalena Frech, le servirá para "aprender", aunque en caliente le "pesa" porque tuvo "muchas oportunidades" para vencer, si bien ha descrito este WTA 1000 como un torneo "positivo" para ella.

"Tuve muchas oportunidades en varios momentos y no las aproveché como debería. Eso me pesa ahora mismo, pero es un partido del que voy a aprender y que me hará mejorar en el futuro", afirmó Bouzas en la zona mixta de La Caja Mágica, tras ser eliminada en la segunda ronda.

Así, la pontevedresa definió como "especial y positivo" su desempeño en un torneo donde pasó la primera ronda "jugando muy bien". "El año pasado ante Jelena Ostapenko no tuve opciones y ahora verme más cerca de alcanzar otras rondas es algo que me carga de optimismo y hace que lo vea todo de la manera más positiva", añadió Bouzas.

Sobre la gestión de cada derrota, la actual número 69 del ranking mundial confesó que se apoya en su equipo y que eso "ayuda muchísimo". "Todos me han visto el lado positivo y mirado de cara al siguiente torneo. Tengo la suerte de tener un equipo así", agregó al respecto.

"Me centro en trabajar sin expectativas. Es verdad que ahora llego a los torneos de una manera diferente, ya no voy de nuevas. Tengo mucha ambición y ganas de conseguir resultados, pero sobre todo me centro en el día a día, siguiendo con humildad, que es como mejor salen las cosas", explicó sobre el cambio experimentado con respecto al año pasado.

Por último, la de Vilagarcía de Arousa agradeció el apoyo del público congregado en el Estadio 3, al que notó "cercano", y lo comparó a la experiencia de jugar en la pista central. "La Manolo Santana es una pista mucho más grande en la que no escuchas a la gente si no está completa. Aquí he sentido mucho más el cariño del público", concluyó.