Bouzas y Landaluce, cara y cruz en Nottingham y Halle

Archivo - Jessica Bouzas golpea una bola durante un torneo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gallega Jessica Bouzas y el madrileño Martín Landaluce vivieron este lunes suertes dispares en sus respectivos estrenos en los torneos de Nottingham (Inglaterra) y Halle (Alemania), ambos sobre hierba, donde la primera avanzó y el segundo resultó eliminado.

Bouzas superó su estreno en la hierba inglesa ante la japonesa Himeno Sakatsume, clasificada desde la fase previa, frente a la que rompió una racha de tres derrotas seguidas en sus anteriores eventos tras imponerse en dos sets por 7-5, 6-2.

En cambio, Landaluce, que venía de hacerlo bien en Stuttgart (Alemania) y que jugaba en Halle tras superar la previa, no pudo en su debut contra el francés Terence Atmane, ante el que cayó en tres sets por 6-3, 3-6, 7-6(2) tras más de dos horas de partido.