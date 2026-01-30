Brad Gilbert y Stevie Jamison publican 'Ganar feo', la guerra mental en el tenis. - GEOPLANETA

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El extenista estadounidense Brad Gilbert, ex número 4 del mundo, y el técnico Stevie Jamison, entrenadores ambos de la leyenda Andre Agassi, revelan los secretos del juego mental que cambió la forma de competir en las pistas en el libro 'Ganar feo', que se ha convertido en un clásico sobre la dimensión mental en el deporte de la raqueta.

La obra, de 344 páginas, editada por Geoplaneta y que saldrá a la venta el próximo 11 de febrero, enseña con un enfoque práctico y honesto cómo vencer a jugadores supuestamente mejores: cómo leer al rival, planificar el partido, elegir mejor cada golpe y, sobre todo, no regalar nada.

Gilbert comparte las destrezas mentales necesarias para convertirte en el mejor. Esta nueva edición actualiza el enfoque al siglo XXI, un tenis más físico, más rápido y más tecnológico, pero con el mismo punto ciego de siempre: la cabeza.

El extenista estadounidense defiende que el gran diferencial sigue siendo mental porque las herramientas que enseña no dependen de la época sino de la capacidad para adaptarse, decidir mejor y mantener el control en el caos.

Brad Gilbert está considerado por los expertos como uno de los analistas de tenis más destacados del mundo. Exjugador del circuito de la ATP, conocido como el 'Giant Killer', sus observaciones se escuchan en todo el mundo a través de ESPN. Gilbert ha sido entrenador de Andre Agassi, Andy Roddick y Andy Murray, entre otros. Vive en San Rafael, California, con su esposa, Kim, y sus tres hijos, Zach, Julian y Zoe.

Por su parte, Steve Jamison fue entrenador del campeón del US Open de 1999, Andre Agassi. Con un estilo humorístico e inimitable, es el autor y autoridad más importante de Estados Unidos en la vida y el liderazgo de John Wooden, ícono de la UCLA, a menudo citado como el mejor entrenador del siglo XX.

Juntos colaboraron en nueve publicaciones populares, entre ellas 'Wooden: Una vida de observaciones y reflexiones dentro y fuera de la cancha'. Jamison también ha escrito libros con otros entrenadores famosos, como el futbolista Bill Walsh.