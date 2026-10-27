Bucsa avanza a segunda ronda en Tokio y Quevedo hace lo propio en Guangzhou

Archivo - La tenista española Cristina Bucsa. - ALVARO DIAZ/MMO - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa se ha impuesto este martes en su debut en el torneo de Tokio, de categoría WTA 500 y que se disputa sobre superficie dura, a la francesa Diane Parry en dos sets (7-5, 6-1), mientras que Kaitlin Quevedo también avanzó a segunda ronda en el WTA 250 de Guangzhou tras superar a la estadounidense Sofia Kenin en tres sets (6-4, (5)6-7, 6-4).

Cristina Bucsa se ha reencontrado con la victoria más de un mes y cinco torneos después. La cántabra, que encadenaba seis derrotas consecutivas --semifinal en Guadalajara, dos en Billie Jean King Cup y primeras rondas en Pekín, Wuhan y Ningbo--, consiguió el triunfo por la vía rápida ante Parry en su debut en el WTA 500 de Tokio apoyándose en un gran servicio.

Un partido en el que el primer set estuvo mucho más disputado que el segundo. Y es que, ambas tenistas cederían un 'break' antes del tramo final de la primera manga, a la que se llegó con 5-5 en el marcador. Ahí, Bucsa aprovecharía su sexta oportunidad de rotura en el encuentro para tomar la delantera en un set que cerraría en el juego siguiente con su saque (7-5) tras casi una hora de partido.

Mucho más sencillo sería el segundo parcial. Pese a que en el primer juego su rival fue capaz de mantener el saque, Bucsa pondría la directa hacia la segunda ronda del torneo con seis juegos consecutivos --tres al resto--, en los que Parry sería capaz de sumar únicamente cinco puntos. Ahora, en segunda ronda, la española se medirá a la australiana Maya Joint, número 94 del ranking WTA.

Y en el WTA 250 de Guangzhou, Kaitlin Quevedo superó en primera ronda a Sofia Kenin en un disputado partido que acabó decidiéndose en la tercera manga. Antes, la española se había llevado el primer set gracias a un solitario 'break' en el décimo juego (6-4), aunque la estadounidense respondió igualando el partido en el 'tie break' de un segundo set (7-5) en el que los restos dominaron --dos roturas para cada una--.

En el tercer y definitivo parcial, Quevedo demostró resiliencia para levantar hasta seis bolas de rotura en contra en sus dos primeros juegos al saque. Esto le dio confianza al resto, con el que conseguiría quebrar en dos ocasiones el servicio de Kenin, renta suficiente para certificar su pase a segunda ronda (6-4), en la que se medirá a la húngara Anna Bondar, número 76 de ranking WTA.